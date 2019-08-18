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Расписание матчей
Италия. Кубок
Фрозиноне - Монополи
Фрозиноне - Монополи: обзор матча 18 августа 2019
Фрозиноне
18.08.2019, воскресенье, 21:30
Италия. Кубок, 1/32 финала
5 : 1
Завершен
Монополи
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Фрозиноне - Монополи
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Фрозиноне
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Монополи
Италия. Кубок, 1/32 финала
Фрозиноне
5 : 1
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