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Расписание матчей
Германия. Кубок
Оснабрюк - Фрайбург
Оснабрюк - Фрайбург: обзор матча 17 августа 2024
Оснабрюк
17.08.2024, суббота, 16:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
0 : 4
Завершен
Фрайбург
30'
Л. Хелер
33'
В. Грифо
73'
Ж. Адаму
90+4'
Ж. Адаму
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оснабрюк - Фрайбург
90'
+4
ГОЛ! 0:4!
Ж. Адаму
Пас отдал
Н. Хефлер
Желтая карточка
Л. Семич
89'
84'
Замена
Н. Вайсхаупт
️️️️
В. Грифо
80'
Замена
М. Грегоритч
️️️️
Л. Хелер
80'
Замена
Н. Хефлер
️️️️
М. Эггештайн
Замена
Й. Звартс
️️️️
B. Kayo
75'
Замена
J. Wulff
️️️️
B. Simakala
75'
73'
ГОЛ! 0:3!
Ж. Адаму
Пас отдал
Л. Хелер
70'
Замена
Ф. Муслия
️️️️
Р. Доан
70'
Замена
Л. Кюблер
️️️️
Б. Огбус
Желтая карточка
M. Gyamfi
65'
Замена
Л. Семич
️️️️
Б. Айдини
46'
33'
ГОЛ! 0:2!
В. Грифо
Пас отдал
П. Остерхаге
30'
ГОЛ! 0:1!
Л. Хелер
Пас отдал
Б. Огбус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оснабрюк
26
David Richter
ВР
4
Maxwell Gyamfi
ЦЗ
3
Bastien Conus
ЦЗ
7
Башким Айдини
ПЗ
26
Даве Гнаасе
ОП
48
Bryang Kayo
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
18
Эрик Энгельхардт
ЦФ
33
Timo Beermann
(К)
ЦФ
7
Ba-Muaka Simakala
ЦФ
29
Niklas Niehoff
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
30
Кристиан Гюнтер
(К)
ЛЗ
37
Макс Розенфельдер
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
43
Бруно Огбус
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Оснабрюк
30
Lukas Jonsson
ВР
4
Yigit Karademir
ЦЗ
17
Лион Семич
ПЗ
7
Kevin Wiethaup
ЦП
10
Jannes Wulff
ЦП
22
Kofi Jeremy Amoako
ЦП
68
Brian Beyer
ЦФ
10
Йоэл Звартс
ЦФ
25
Marcus Müller
ЦФ
Фрайбург
24
Янник Хут
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
4
Кеннет Шмидт
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
24
Флоран Муслия
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
3-1-2-4
26
4
3
7
Айдини
26
Гнаасе
48
8
Теше
18
Энгельхардт
29
7
33
3-3-2-2
21
Мюллер
37
Розенфельдер
3
Линхарт
30
Гюнтер
6
Остерхаге
8
Эггештайн
43
Огбус
20
Доан
32
Грифо
20
Адаму
9
Хелер
7
Айдини
17
Семич
17
Семич
7
Айдини
7
10
10
7
48
10
Звартс
10
Звартс
48
43
Огбус
17
Кюблер
17
Кюблер
43
Огбус
8
Эггештайн
27
Хефлер
27
Хефлер
8
Эггештайн
20
Доан
24
Муслия
24
Муслия
20
Доан
32
Грифо
7
Вайсхаупт
7
Вайсхаупт
32
Грифо
9
Хелер
11
Грегоритч
11
Грегоритч
9
Хелер
Остались в запасе
Оснабрюк
Фрайбург
30
Lukas Jonsson
ВР
4
Yigit Karademir
ЦЗ
7
Kevin Wiethaup
ЦП
22
Kofi Jeremy Amoako
ЦП
68
Brian Beyer
ЦФ
25
Marcus Müller
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
24
Янник Хут
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
4
Кеннет Шмидт
ЦЗ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
30
Lukas Jonsson
ВР
4
Yigit Karademir
ЦЗ
7
Kevin Wiethaup
ЦП
22
Kofi Jeremy Amoako
ЦП
68
Brian Beyer
ЦФ
25
Marcus Müller
ЦФ
Остались в запасе
24
Янник Хут
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
4
Кеннет Шмидт
ЦЗ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Оснабрюк - Фрайбург
2
Всего ударов по воротам
18
15
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
4
4
Нарушения
14
15
Офсайды
0
1
Количество передач
376
400
Сейвы
2
3
Точность передач %
82
83
Удары мимо ворот
11
8
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
14
14
Удары из-за пределов штрафной
4
1
Матчи команд
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Энерги
- : -
04.12.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Оснабрюк
0 : 1
28.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Карлсруэ
0 : 0
22.11.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Райхель
Стадион:
Стадион ан дер Бремер Брюке
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