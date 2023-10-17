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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Франция - Шотландия
Франция - Шотландия: обзор матча 17 октября 2023
Франция
17.10.2023, вторник, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 1
Завершен
Шотландия
16'
Б. Павар
24'
Б. Павар
41'
К. Мбаппе (П)
70'
К. Коман
11'
Б. Гилмор
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Франция - Шотландия
89'
Замена
Д. МакГинн
️️️️
Н. Паттерсон
Замена
К. Люкеба
️️️️
И. Конате
87'
Замена
Р. Коло Муани
️️️️
К. Мбаппе
87'
84'
Желтая карточка
Г. Тэйлор
77'
Замена
Р. Кристи
️️️️
К. МакЛин
76'
Замена
С. Армстронг
️️️️
Б. Гилмор
Замена
Б. Камара
️️️️
О. Чуамени
76'
Замена
Ю. Фофана
️️️️
А. Гризманн
76'
ГОЛ! 4:1!
К. Коман
70'
65'
Замена
Д. Браун
️️️️
Ч. Адамс
64'
Замена
Д. Суттар
️️️️
Л. Купер
Замена
М. Тюрам
️️️️
О. Жиру
64'
Замена
К. Коман
️️️️
У. Дембеле
64'
46'
Замена
З. Кларк
️️️️
Л. Келли
ГОЛ с пенальти! 3:1!
К. Мбаппе
41'
40'
Желтая карточка
Л. Купер
36'
Желтая карточка
Н. Паттерсон
ГОЛ! 2:1!
Б. Павар
Пас отдал
К. Мбаппе
24'
ГОЛ! 1:1!
Б. Павар
Пас отдал
А. Гризманн
16'
11'
ГОЛ! 0:1!
Б. Гилмор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Жонатан Клосс
ПЗ
8
Орельен Чуамени
ОП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
7
Усман Дембеле
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Шотландия
12
Лиам Келли
ВР
15
Грег Тэйлор
ЛЗ
16
Лиам Купер
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
16
Скотт Маккена
ЦЗ
22
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
4
Скотт Мактоминей
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
8
Билли Гилмор
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
10
Че Адамс
ЦФ
Франция
1
Брис Самба
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
5
Кастелло Люкеба
ЦЗ
0
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
2
Мало Густо
ПЗ
7
Кингсли Коман
ЛВ
19
Бубакар Камара
ОП
14
Адриан Рабьо
ЦП
19
Юссуф Фофана
ЦП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
12
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Шотландия
1
Ангус Ганн
ВР
21
Зандер Кларк
ВР
15
Джон Суттар
ЦЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
7
Джон МакГинн
ЦП
8
Каллум МакГрегор
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
11
Райан Кристи
АП
0
Джейкоб Браун
ЦФ
22
Макс Джонстон
ЦФ
9
Линдон Дайкс
ЦФ
4-1-1-1-3
16
Меньян
19
Эрнандес
15
Павар
15
Конате
21
Клосс
8
Чуамени
6
Камавинга
7
Дембеле
7
Гризманн
9
Жиру
10
Мбаппе
3-2-4-1
12
Келли
16
Купер
13
Хендри
16
Маккена
22
Паттерсон
15
Тэйлор
23
МакЛин
8
Гилмор
19
Фергюсон
4
Мактоминей
10
Адамс
15
Конате
5
Люкеба
5
Люкеба
15
Конате
8
Чуамени
19
Камара
19
Камара
8
Чуамени
7
Гризманн
19
Фофана
19
Фофана
7
Гризманн
7
Дембеле
7
Коман
7
Коман
7
Дембеле
9
Жиру
9
Тюрам
9
Тюрам
9
Жиру
10
Мбаппе
12
Муани
12
Муани
10
Мбаппе
12
Келли
21
Кларк
21
Кларк
12
Келли
16
Купер
15
Суттар
15
Суттар
16
Купер
22
Паттерсон
7
МакГинн
7
МакГинн
22
Паттерсон
8
Гилмор
17
Армстронг
17
Армстронг
8
Гилмор
23
МакЛин
11
Кристи
11
Кристи
23
МакЛин
10
Адамс
0
Браун
0
Браун
10
Адамс
Остались в запасе
Франция
Шотландия
1
Брис Самба
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
0
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
2
Мало Густо
ПЗ
14
Адриан Рабьо
ЦП
Главный тренер
Дидье Дешам
1
Ангус Ганн
ВР
5
Райан Портеус
ЦЗ
8
Каллум МакГрегор
ЦП
22
Макс Джонстон
ЦФ
9
Линдон Дайкс
ЦФ
Остались в запасе
1
Брис Самба
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
0
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
2
Мало Густо
ПЗ
14
Адриан Рабьо
ЦП
Остались в запасе
1
Ангус Ганн
ВР
5
Райан Портеус
ЦЗ
8
Каллум МакГрегор
ЦП
22
Макс Джонстон
ЦФ
9
Линдон Дайкс
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Франция - Шотландия
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Франция
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Шотландия
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Информация о матче
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