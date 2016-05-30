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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Франция - Камерун
Франция - Камерун: обзор матча 30 мая 2016
Франция
30.05.2016, понедельник, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 2
Завершен
Камерун
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Франция - Камерун
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 2
31.03.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Камерун
0 : 2
09.01.2026
Марокко
Кубок африканских наций, 1/8 финала
ЮАР
1 : 2
04.01.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 3 тур
Мозамбик
1 : 2
31.12.2025
Камерун
Информация о матче
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