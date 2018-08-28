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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Уиком Уондерерс - Форест Грин
Уиком Уондерерс - Форест Грин: обзор матча 28 августа 2018
Уиком Уондерерс
28.08.2018, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
2 : 2
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Форест Грин
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Уиком Уондерерс - Форест Грин
87'
Желтая карточка
Р. Браун
Начало матча
Статистика матча Уиком Уондерерс - Форест Грин
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
- : -
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
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Англия. Национальная лига, 19 тур
Форест Грин
- : -
24.11.2026
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Йовил
3 : 2
21.11.2026
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Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Форест Грин
2 : 0
28.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 13 тур
Форест Грин
2 : 4
10.10.2026
Хартлпул Юнайтед
Англия. Национальная лига, 11 тур
Форест Грин
1 : 1
29.09.2026
Уилдстон
Информация о матче
Стадион:
Адамс Парк
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