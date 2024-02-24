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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Форест Грин - Транмер
Форест Грин - Транмер: обзор матча 24 февраля 2024
Форест Грин
24.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 35 тур
1 : 0
Завершен
Транмер
45+1'
Ч. МакКэн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Форест Грин - Транмер
Замена
Т. Омотойе
️️️️
Н. Холланд
90'
+6
Замена
Д. Джонсон
️️️️
K. McAllister
90'
Вторая желтая
Р. Иннис
88'
77'
Желтая карточка
J. Turnbull
76'
Желтая карточка
Т. Дэвис
75'
Замена
J. Hawkes
️️️️
H. Saunders
74'
Замена
Д. Норрис
️️️️
L. O'Connor
Замена
Н. Холланд
️️️️
H. Bunker
64'
Замена
D. Bernard
️️️️
J. Robson
63'
63'
Замена
R. McAlear
️️️️
Б. Уокер
62'
Замена
L. Norris
️️️️
К. Моррис
Желтая карточка
Р. Иннис
61'
ГОЛ! 1:0!
Ч. МакКэн
Пас отдал
J. Robson
45'
+1
Желтая карточка
Д. Томпсон
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форест Грин
21
Vicente Reyes
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
5
Райан Иннис
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
8
Чарли МакКэн
ОП
6
Emmanuel Osadebe
ЦП
16
Harvey Bunker
ЦП
14
Mathew Stevens
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
3
Jamie Robson
ЦФ
15
Jordan Moore-Taylor
(К)
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
Транмер
5
Том Дэвис
(К)
ЦЗ
4
Брэд Уокер
ОП
24
Regan Hendry
ЦП
30
Роб Аптер
ПВ
18
Кирон Моррис
ПВ
32
Harvey Saunders
ЦФ
22
Lee O'Connor
ЦФ
1
Luke McGee
ЦФ
4
Jordan Turnbull
ЦФ
23
Connor Wood
ЦФ
18
Connor Jennings
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Форест Грин
20
Jamie Searle
ВР
3
Dominic Bernard
ЦЗ
4
Дарнелл Джонсон
ЦЗ
2
Марсель Лавиньер
ЦЗ
37
Натан Холланд
ЛВ
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
7
Kyle McAllister
ЦФ
21
Alex Gorrin
ЦФ
Транмер
21
Josef Yarney
ЦЗ
18
Джеймс Норрис
ЦЗ
21
Josh Hawkes
ЦП
13
Joe Murphy
ЦФ
42
Reece McAlear
ЦФ
18
Luke Norris
ЦФ
12
Charlie Jolley
ЦФ
3-1-2-4
21
2
Томпсон
36
Кио
5
Иннис
8
МакКэн
6
16
14
15
3
27
Доидж
1-1-1-2-5
5
Дэвис
4
Уокер
24
18
Моррис
30
Аптер
22
18
23
4
1
3
3
3
3
4
Джонсон
4
Джонсон
16
37
Холланд
37
Холланд
16
Холланд
14
Омотойе
14
Омотойе
Холланд
7
7
22
18
Норрис
18
Норрис
22
32
21
21
32
4
Уокер
42
42
4
Уокер
18
Моррис
18
18
18
Моррис
Остались в запасе
Форест Грин
Транмер
20
Jamie Searle
ВР
2
Марсель Лавиньер
ЦЗ
21
Alex Gorrin
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
21
Josef Yarney
ЦЗ
13
Joe Murphy
ЦФ
12
Charlie Jolley
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Остались в запасе
20
Jamie Searle
ВР
2
Марсель Лавиньер
ЦЗ
21
Alex Gorrin
ЦФ
Остались в запасе
21
Josef Yarney
ЦЗ
13
Joe Murphy
ЦФ
12
Charlie Jolley
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
Главный тренер
Микки Адамс
Статистика матча Форест Грин - Транмер
2
1
2
Всего ударов по воротам
3
12
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
1
9
Нарушения
8
10
Офсайды
1
2
Количество передач
345
531
Сейвы
4
2
Точность передач %
62
77
Удары мимо ворот
0
7
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
0
10
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 20 тур
Форест Грин
- : -
28.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 19 тур
Форест Грин
0 : 2
24.11.2026
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Йовил
3 : 2
21.11.2026
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Форест Грин
2 : 0
28.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 13 тур
Форест Грин
2 : 4
10.10.2026
Хартлпул Юнайтед
Транмер
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
0 : 3
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
20.10.2026
Транмер
Новости команд
Все
Форест Грин
Транмер
Женщина впервые возглавила профессиональный английский клуб
2023.07.05 09:37
3
Победа над «Транмером» – самая крупная для «МЮ» на выезде в 21-м веке
2020.01.26 22:20
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» забил шесть безответных голов в Транмере
2020.01.26 19:52
3
«Манчестер Юнайтед» забил пять голов в первом тайме впервые с 2001 года. Сульшер в той игре отличился
2020.01.26 19:19
«Манчестер Юнайтед» впервые с 2012 года забил в первом тайме гостевого матча 4+ гола
2020.01.26 18:53
1
Женщина впервые возглавила профессиональный английский клуб
2023.07.05 09:37
3
Победа над «Транмером» – самая крупная для «МЮ» на выезде в 21-м веке
2020.01.26 22:20
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» забил шесть безответных голов в Транмере
2020.01.26 19:52
3
«Манчестер Юнайтед» забил пять голов в первом тайме впервые с 2001 года. Сульшер в той игре отличился
2020.01.26 19:19
«Манчестер Юнайтед» впервые с 2012 года забил в первом тайме гостевого матча 4+ гола
2020.01.26 18:53
1
«Транмер» – после прохода «Уотфорда»: «Приносите «Манчестер Юнайтед»!»
2020.01.24 06:59
2
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