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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Суиндон Таун - Форест Грин
Суиндон Таун - Форест Грин: обзор матча 29 декабря 2023
Суиндон Таун
29.12.2023, пятница, 22:45
Англия. Вторая лига, 25 тур
2 : 1
Завершен
Форест Грин
56'
Д. Кемп
81'
Д. Кемп
74'
М. Тэйлор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Суиндон Таун - Форест Грин
90'
+9
Пенальти не реализован!
M. Stevens
Желтая карточка
J. Young
90'
+8
Желтая карточка
H. Minturn
90'
+8
Замена
G. McEachran
️️️️
S. Khan
88'
87'
Желтая карточка
Р. Иннис
ГОЛ! 2:1!
Д. Кемп
Пас отдал
T. Shade
81'
80'
Желтая карточка
A. Bendle
Замена
Д. Кен
️️️️
Ч. Остин
75'
74'
ГОЛ! 1:1!
М. Тэйлор
Пас отдал
A. Bendle
Желтая карточка
Р. Хаттон
71'
70'
Замена
S. Robertson
️️️️
К. Мортон
70'
Замена
М. Тэйлор
️️️️
Ч. МакКэн
ГОЛ! 1:0!
Д. Кемп
56'
46'
Замена
М. Лавиньер
️️️️
Ф. Дабо
46'
Замена
A. Bendle
️️️️
Т. Йенкс
43'
Желтая карточка
J. Robson
21'
Желтая карточка
Т. Йенкс
15'
Желтая карточка
Ф. Дабо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суиндон Таун
12
Льюис Уорд
ВР
2
Удока Годвин-Малифе
ЦЗ
28
Saidou Khan
ЦЗ
31
Harrison Minturn
ЦЗ
12
Tom Brewitt
ЦП
17
Tyrese Shade
ЦП
33
Ремео Хаттон
ПВ
10
Дэн Кемп
ПВ
4
Liam Kinsella
ЦФ
20
Jake Young
ЦФ
32
Чарли Остин
(К)
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Форест Грин
12
Люк Дэниэльс
ВР
5
Райан Иннис
(К)
ЦЗ
3
Dominic Bernard
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
8
Чарли МакКэн
ОП
21
Тедди Йенкс
ЦП
16
Harvey Bunker
ЦП
14
Mathew Stevens
ЦФ
39
Каллум Мортон
ЦФ
7
Kyle McAllister
ЦФ
3
Jamie Robson
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
Суиндон Таун
37
Redman Evans
ВР
14
Brooklyn Genesini
ЦЗ
16
Джейк Кен
ЦП
20
George McEachran
ЦП
36
Sonny Hart
ЦП
26
Anton Dworzak
ЦП
41
Miles Obodo
ЦФ
Форест Грин
20
Jamie Searle
ВР
2
Рис Уэлч
ЦЗ
4
Дарнелл Джонсон
ЦЗ
2
Марсель Лавиньер
ЦЗ
19
Sean Robertson
ЦП
20
Alfie Bendle
ЦП
9
Мэтти Тэйлор
ЦФ
3-2-2-3
12
Уорд
2
Годвин-Малифе
28
31
12
17
33
Хаттон
10
Кемп
32
Остин
20
4
3-1-2-4
12
Дэниэльс
25
Дабо
3
5
Иннис
8
МакКэн
21
Йенкс
16
3
7
39
Мортон
14
32
Остин
16
Кен
16
Кен
32
Остин
28
20
20
28
25
Дабо
2
Лавиньер
2
Лавиньер
25
Дабо
39
Мортон
19
19
39
Мортон
21
Йенкс
20
20
21
Йенкс
8
МакКэн
9
Тэйлор
9
Тэйлор
8
МакКэн
Остались в запасе
Суиндон Таун
Форест Грин
37
Redman Evans
ВР
14
Brooklyn Genesini
ЦЗ
36
Sonny Hart
ЦП
26
Anton Dworzak
ЦП
41
Miles Obodo
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
20
Jamie Searle
ВР
2
Рис Уэлч
ЦЗ
4
Дарнелл Джонсон
ЦЗ
Главный тренер
Трой Дини
Остались в запасе
37
Redman Evans
ВР
14
Brooklyn Genesini
ЦЗ
36
Sonny Hart
ЦП
26
Anton Dworzak
ЦП
41
Miles Obodo
ЦФ
Остались в запасе
20
Jamie Searle
ВР
2
Рис Уэлч
ЦЗ
4
Дарнелл Джонсон
ЦЗ
Главный тренер
Бен Гарнер
Главный тренер
Трой Дини
Статистика матча Суиндон Таун - Форест Грин
3
5
Всего ударов по воротам
15
19
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
6
4
Нарушения
11
20
Офсайды
1
2
Количество передач
368
288
Сейвы
5
3
Точность передач %
70
62
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
7
7
Удары из пределов штрафной
7
15
Удары из-за пределов штрафной
8
4
Матчи команд
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Суиндон Таун
- : -
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Барнет
1 : 3
20.10.2026
Суиндон Таун
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 20 тур
Форест Грин
- : -
28.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 19 тур
Форест Грин
0 : 2
24.11.2026
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Йовил
3 : 2
21.11.2026
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Форест Грин
2 : 0
28.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 13 тур
Форест Грин
2 : 4
10.10.2026
Хартлпул Юнайтед
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2023.07.05 09:37
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2022.01.08 00:50
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
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2023.07.05 09:37
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