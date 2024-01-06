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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Солфорд Сити - Форест Грин
Солфорд Сити - Форест Грин: обзор матча 06 января 2024
Солфорд Сити
06.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 27 тур
2 : 2
Завершен
Форест Грин
4'
M. Smith
90+1'
R. Watson (П)
39'
Ч. МакКэн
70'
M. Stevens
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Солфорд Сити - Форест Грин
ГОЛ с пенальти! 2:2!
R. Watson
90'
+1
Вторая желтая
Э. Мариаппа
90'
90'
Вторая желтая
Р. Иннис
88'
Желтая карточка
Ф. Дабо
86'
Замена
М. Тэйлор
️️️️
M. Stevens
Замена
K. N'Mai
️️️️
C. McAleny
83'
78'
Замена
A. Bendle
️️️️
D. Bernard
Замена
M. Lund
️️️️
D. John
76'
Желтая карточка
Э. Мариаппа
72'
71'
Замена
К. Джонс
️️️️
Р. Браун
70'
ГОЛ! 1:2!
M. Stevens
Пас отдал
Р. Иннис
59'
Желтая карточка
Р. Иннис
Замена
J. Luamba
️️️️
И. Ингрэм
46'
Желтая карточка
Л. Гарбатт
41'
39'
ГОЛ! 1:1!
Ч. МакКэн
Пас отдал
M. Stevens
23'
Желтая карточка
H. Bunker
Желтая карточка
Э. Уотт
21'
ГОЛ! 1:0!
M. Smith
Пас отдал
Э. Уотт
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Солфорд Сити
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
16
Кертис Тилт
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
2
Итан Ингрэм
ПЗ
4
Эллиот Уотт
(К)
ОП
8
Luke Bolton
ЦП
3
Declan John
ЦП
21
Alex Cairns
ЦФ
44
Ryan Watson
ЦФ
17
Matt Smith
ЦФ
14
Conor McAleny
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Форест Грин
12
Люк Дэниэльс
ВР
3
Dominic Bernard
ЦЗ
5
Райан Иннис
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
8
Чарли МакКэн
ОП
10
Рис Браун
ЦП
16
Harvey Bunker
ЦП
7
Kyle McAllister
ЦФ
15
Jordan Moore-Taylor
(К)
ЦФ
3
Jamie Robson
ЦФ
14
Mathew Stevens
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
Солфорд Сити
11
Kevin Berkoe
ЦЗ
10
Kelly N'Mai
ЦП
9
Marcus Dackers
ЦП
11
Коннор Макленнан
ПВ
1
Joe Wright
ЦФ
8
Matthew Lund
ЦФ
22
Junior Luamba
ЦФ
Форест Грин
20
Jamie Searle
ВР
4
Дарнелл Джонсон
ЦЗ
2
Марсель Лавиньер
ЦЗ
28
Каллум Джонс
ЦП
20
Alfie Bendle
ЦП
9
Мэтти Тэйлор
ЦФ
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
4-1-2-4
5
Мариаппа
16
Тилт
29
Гарбатт
2
Ингрэм
4
Уотт
8
3
21
14
17
44
3-1-2-4
12
Дэниэльс
25
Дабо
5
Иннис
3
8
МакКэн
10
Браун
16
14
3
15
7
14
10
10
14
3
8
8
3
2
Ингрэм
22
22
2
Ингрэм
10
Браун
28
Джонс
28
Джонс
10
Браун
3
20
20
3
14
9
Тэйлор
9
Тэйлор
14
Остались в запасе
Солфорд Сити
Форест Грин
11
Kevin Berkoe
ЦЗ
9
Marcus Dackers
ЦП
11
Коннор Макленнан
ПВ
1
Joe Wright
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
20
Jamie Searle
ВР
4
Дарнелл Джонсон
ЦЗ
2
Марсель Лавиньер
ЦЗ
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
Остались в запасе
11
Kevin Berkoe
ЦЗ
9
Marcus Dackers
ЦП
11
Коннор Макленнан
ПВ
1
Joe Wright
ЦФ
Остались в запасе
20
Jamie Searle
ВР
4
Дарнелл Джонсон
ЦЗ
2
Марсель Лавиньер
ЦЗ
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Главный тренер
Трой Дини
Статистика матча Солфорд Сити - Форест Грин
3
1
1
3
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
8
4
Нарушения
9
14
Офсайды
1
4
Количество передач
342
306
Сейвы
1
3
Точность передач %
61
53
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
5
7
Удары из пределов штрафной
8
12
Удары из-за пределов штрафной
4
1
Матчи команд
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.10.2026
Солфорд Сити
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 20 тур
Форест Грин
- : -
28.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 19 тур
Форест Грин
0 : 2
24.11.2026
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Йовил
3 : 2
21.11.2026
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Форест Грин
2 : 0
28.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 13 тур
Форест Грин
2 : 4
10.10.2026
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