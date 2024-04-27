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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Форест Грин - Ноттс Каунти
Форест Грин - Ноттс Каунти: обзор матча 27 апреля 2024
Форест Грин
27.04.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 46 тур
1 : 0
Завершен
Ноттс Каунти
74'
Ч. МакКэн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Форест Грин - Ноттс Каунти
Замена
К. Джонс
️️️️
H. Bunker
90'
+1
89'
Замена
Д. Босток
️️️️
С. Робертсон
Замена
M. Stevens
️️️️
К. Доидж
88'
Замена
М. Лавиньер
️️️️
K. McAllister
83'
Замена
J. Maddox
️️️️
Д. Гэррик
83'
75'
Замена
C. Scott
️️️️
S. Austin
75'
Замена
R. Brindley
️️️️
L. Macari
75'
Замена
Д. МакГолдрик
️️️️
J. O'Brien
ГОЛ! 1:0!
Ч. МакКэн
74'
70'
Желтая карточка
L. Macari
Желтая карточка
E. Osadebe
45'
19'
Желтая карточка
K. Cameron
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форест Грин
21
Vicente Reyes
ВР
3
Dominic Bernard
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
8
Чарли МакКэн
ОП
6
Emmanuel Osadebe
ЦП
16
Harvey Bunker
ЦП
22
Джордон Гэррик
ПВ
7
Kyle McAllister
ЦФ
15
Jordan Moore-Taylor
(К)
ЦФ
3
Jamie Robson
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
Ноттс Каунти
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
28
Lewis Macari
ЦЗ
15
Aden Baldwin
ЦЗ
4
Kyle Cameron
(К)
ЦЗ
20
Скотт Робертсон
ЦП
23
Aaron Nemane
ЦП
7
Дэн Кроули
АП
10
Джоди Джонс
ПВ
8
Sam Austin
ЦФ
6
Jim O'Brien
ЦФ
9
Macaulay Langstaff
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Форест Грин
20
Jamie Searle
ВР
2
Марсель Лавиньер
ЦЗ
28
Каллум Джонс
ЦП
14
Mathew Stevens
ЦФ
18
Jacob Maddox
ЦФ
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
Ноттс Каунти
21
Sam Slocombe
ВР
47
Lucien Mahovo
ЦЗ
2
Richard Brindley
ЦЗ
14
Will Randall
ЦП
15
Джон Босток
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
20
Cedwyn Scott
ЦФ
2-1-2-1-4
21
3
25
Дабо
8
МакКэн
6
16
22
Гэррик
7
27
Доидж
3
15
3-2-2-3
26
28
15
4
20
Робертсон
23
10
Джонс
7
Кроули
9
6
8
7
2
Лавиньер
2
Лавиньер
7
16
28
Джонс
28
Джонс
16
27
Доидж
14
14
27
Доидж
22
Гэррик
18
18
22
Гэррик
28
2
2
28
20
Робертсон
15
Босток
15
Босток
20
Робертсон
6
17
МакГолдрик
17
МакГолдрик
6
8
20
20
8
Остались в запасе
Форест Грин
Ноттс Каунти
20
Jamie Searle
ВР
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
21
Sam Slocombe
ВР
47
Lucien Mahovo
ЦЗ
14
Will Randall
ЦП
Главный тренер
Мартин Аллен
Остались в запасе
20
Jamie Searle
ВР
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
Остались в запасе
21
Sam Slocombe
ВР
47
Lucien Mahovo
ЦЗ
14
Will Randall
ЦП
Главный тренер
Трой Дини
Главный тренер
Мартин Аллен
Статистика матча Форест Грин - Ноттс Каунти
1
2
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
7
Нарушения
18
9
Офсайды
3
0
Количество передач
321
677
Сейвы
1
2
Точность передач %
81
91
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
9
5
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 20 тур
Форест Грин
- : -
28.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 19 тур
Форест Грин
0 : 2
24.11.2026
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Йовил
3 : 2
21.11.2026
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Форест Грин
2 : 0
28.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 13 тур
Форест Грин
2 : 4
10.10.2026
Хартлпул Юнайтед
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 0
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 11 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
17.10.2026
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Женщина впервые возглавила профессиональный английский клуб
2023.07.05 09:37
3
Кубок Англии. «Суонси» в переигровке забил восемь мячей «Ноттс Каунти»
2018.02.07 00:56
2
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