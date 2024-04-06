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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Форест Грин - Милтон Кинс Донс
Форест Грин - Милтон Кинс Донс: обзор матча 06 апреля 2024
Форест Грин
06.04.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 43 тур
0 : 2
Завершен
Милтон Кинс Донс
40'
М. Дин
51'
А. Гилби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Форест Грин - Милтон Кинс Донс
90'
+4
Желтая карточка
E. Tezgel
Замена
Т. Омотойе
️️️️
К. Доидж
89'
Замена
H. Bunker
️️️️
E. Osadebe
89'
89'
Замена
Д. Кемп
️️️️
А. Гилби
Замена
К. Джонс
️️️️
K. McAllister
79'
Замена
J. Maddox
️️️️
Ч. МакКэн
79'
Замена
Ф. Дабо
️️️️
Д. Томпсон
79'
75'
Замена
И. Робсон
️️️️
J. Payne
75'
Замена
E. Tezgel
️️️️
S. Wearne
69'
Замена
E. Harrison
️️️️
М. Дин
69'
Замена
К. Норман
️️️️
Д. Такер
Желтая карточка
Ч. МакКэн
61'
51'
ГОЛ! 0:2!
А. Гилби
Пас отдал
K. Lofthouse
Желтая карточка
J. Moore-Taylor
44'
40'
ГОЛ! 0:1!
М. Дин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форест Грин
21
Vicente Reyes
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
5
Райан Иннис
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
8
Чарли МакКэн
ОП
6
Emmanuel Osadebe
ЦП
22
Джордон Гэррик
ПВ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
15
Jordan Moore-Taylor
(К)
ЦФ
3
Jamie Robson
ЦФ
7
Kyle McAllister
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
Милтон Кинс Донс
1
Michael Kelly
ВР
3
Даниэль Харви
ЛЗ
5
Джек Такер
ЦЗ
16
Уоррен О'Хора
ЦЗ
15
Kyran Lofthouse
ЦЗ
39
Stephen Wearne
ЦП
10
Jack Payne
ЦП
4
Льюис Бейт
ЦП
8
Алекс Гилби
ЦП
21
Макс Дин
ЦФ
3
Dean Lewington
(К)
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Форест Грин
20
Jamie Searle
ВР
3
Dominic Bernard
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
28
Каллум Джонс
ЦП
16
Harvey Bunker
ЦП
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
18
Jacob Maddox
ЦФ
Милтон Кинс Донс
34
Филип Маршал
ВР
22
Кэмерон Норман
ПАЗ
7
Итан Робсон
ЦП
10
Дэн Кемп
ПВ
19
E. Harrison
ЦФ
4
J. Williams
ЦФ
19
Emre Tezgel
ЦФ
3-1-1-1-4
21
2
Томпсон
36
Кио
5
Иннис
8
МакКэн
6
22
Гэррик
27
Доидж
7
3
15
4-4-2
1
5
Такер
16
О'Хора
15
3
Харви
10
4
Бейт
8
Гилби
39
3
21
Дин
2
Томпсон
25
Дабо
25
Дабо
2
Томпсон
7
28
Джонс
28
Джонс
7
6
16
16
6
27
Доидж
14
Омотойе
14
Омотойе
27
Доидж
8
МакКэн
18
18
8
МакКэн
5
Такер
22
Норман
22
Норман
5
Такер
10
7
Робсон
7
Робсон
10
8
Гилби
10
Кемп
10
Кемп
8
Гилби
21
Дин
19
19
21
Дин
39
19
19
39
Остались в запасе
Форест Грин
Милтон Кинс Донс
20
Jamie Searle
ВР
3
Dominic Bernard
ЦЗ
Главный тренер
Трой Дини
34
Филип Маршал
ВР
4
J. Williams
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Остались в запасе
20
Jamie Searle
ВР
3
Dominic Bernard
ЦЗ
Остались в запасе
34
Филип Маршал
ВР
4
J. Williams
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
Главный тренер
Дин Левингтон
Статистика матча Форест Грин - Милтон Кинс Донс
2
1
Всего ударов по воротам
3
13
Удары в створ
0
4
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
6
Нарушения
15
9
Офсайды
3
1
Количество передач
276
676
Сейвы
2
0
Точность передач %
61
82
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
2
7
Удары из-за пределов штрафной
1
6
Матчи команд
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 20 тур
Форест Грин
- : -
28.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 19 тур
Форест Грин
0 : 2
24.11.2026
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Йовил
3 : 2
21.11.2026
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Форест Грин
2 : 0
28.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 13 тур
Форест Грин
2 : 4
10.10.2026
Хартлпул Юнайтед
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 0
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
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Милтон Кинс Донс
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