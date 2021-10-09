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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Финляндия - Украина
Финляндия - Украина: обзор матча 09 октября 2021
Финляндия
09.10.2021, суббота, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа D, 7 тур
1 : 2
Завершен
Украина
29'
Т. Пукки
4'
А. Ярмоленко
34'
Р. Яремчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Финляндия - Украина
86'
Замена
С. Булеца
️️️️
А. Ярмоленко
86'
Замена
А. Довбик
️️️️
Р. Яремчук
77'
Замена
С. Сидорчук
️️️️
Т. Степаненко
77'
Замена
А. Зубков
️️️️
В. Цыганков
Замена
И. Нисканен
️️️️
Ю. Райтала
77'
Замена
Р. Риски
️️️️
Й. Похьянпало
77'
Замена
Н. Хямяляйнен
️️️️
Н. Алхо
62'
Замена
У. Ниссила
️️️️
Т. Лам
62'
46'
Замена
В. Корниенко
️️️️
Э. Соболь
37'
Желтая карточка
С. Кривцов
34'
ГОЛ! 1:2!
Р. Яремчук
Пас отдал
В. Цыганков
ГОЛ! 1:1!
Т. Пукки
29'
4'
ГОЛ! 0:1!
А. Ярмоленко
Пас отдал
Р. Яремчук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Финляндия
1
Лукаш Градецки
ВР
17
Николай Алхо
ЦЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
2
Паулюс Араюри
ЦЗ
21
Лео Вяйсянен
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
16
Томас Лам
ЦЗ
6
Глен Камара
ЦП
8
Робин Лод
ЦП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
10
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
Украина
12
Андрей Пятов
ВР
13
Илья Забарный
ЦЗ
4
Сергей Кривцов
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
2
Эдуард Соболь
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
6
Тарас Степаненко
ОП
10
Николай Шапаренко
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
15
Виктор Цыганков
ПВ
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Александр Петраков
Финляндия
12
Йессе Йоронен
ВР
23
Карлйохан Эрикссон
ВР
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
13
Альбин Гранлунд
ЦЗ
4
Роберт Иванов
ЦЗ
6
Юхани Ояла
ЦЗ
15
Онни Валакари
ЦП
7
Роберт Тэйлор
ЦП
9
Фредрик Йенсен
АП
0
Рупи Риски
ЦФ
16
Урхо Ниссила
ЦФ
22
Илмари Нисканен
ЦФ
Украина
1
Георгий Бущан
ВР
23
Дмитрий Ризнык
ВР
0
Виктор Корниенко
ЛЗ
6
Александр Сирота
ЦЗ
21
Александр Караваев
ПЗ
14
Игорь Харатин
ОП
0
Артем Шабанов
ЦП
5
Сергей Сидорчук
ЦП
0
Сергей Булеца
АП
20
Александр Зубков
ПВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
11
Артем Довбик
ЦФ
3-2-2-2
1
Градецки
21
Вяйсянен
22
Райтала
16
Лам
2
Араюри
4
Тойвио
6
Камара
8
Лод
10
Пукки
20
Похьянпало
3-3-1-2-1
12
Пятов
4
Кривцов
22
Матвиенко
2
Соболь
18
Тымчик
6
Степаненко
13
Забарный
10
Шапаренко
15
Цыганков
7
Ярмоленко
9
Яремчук
17
Алхо
22
Хямяляйнен
22
Хямяляйнен
17
Алхо
20
Похьянпало
0
Риски
0
Риски
20
Похьянпало
16
Лам
16
Ниссила
16
Ниссила
16
Лам
22
Райтала
22
Нисканен
22
Нисканен
22
Райтала
2
Соболь
0
Корниенко
0
Корниенко
2
Соболь
6
Степаненко
5
Сидорчук
5
Сидорчук
6
Степаненко
7
Ярмоленко
0
Булеца
0
Булеца
7
Ярмоленко
15
Цыганков
20
Зубков
20
Зубков
15
Цыганков
9
Яремчук
11
Довбик
11
Довбик
9
Яремчук
Остались в запасе
Финляндия
Украина
12
Йессе Йоронен
ВР
23
Карлйохан Эрикссон
ВР
13
Альбин Гранлунд
ЦЗ
4
Роберт Иванов
ЦЗ
6
Юхани Ояла
ЦЗ
15
Онни Валакари
ЦП
7
Роберт Тэйлор
ЦП
9
Фредрик Йенсен
АП
Главный тренер
Маркку Канерва
1
Георгий Бущан
ВР
23
Дмитрий Ризнык
ВР
6
Александр Сирота
ЦЗ
21
Александр Караваев
ПЗ
14
Игорь Харатин
ОП
0
Артем Шабанов
ЦП
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Александр Петраков
Остались в запасе
12
Йессе Йоронен
ВР
23
Карлйохан Эрикссон
ВР
13
Альбин Гранлунд
ЦЗ
4
Роберт Иванов
ЦЗ
6
Юхани Ояла
ЦЗ
15
Онни Валакари
ЦП
7
Роберт Тэйлор
ЦП
9
Фредрик Йенсен
АП
Остались в запасе
1
Георгий Бущан
ВР
23
Дмитрий Ризнык
ВР
6
Александр Сирота
ЦЗ
21
Александр Караваев
ПЗ
14
Игорь Харатин
ОП
0
Артем Шабанов
ЦП
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
Главный тренер
Александр Петраков
Статистика матча Финляндия - Украина
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Финляндия
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Украина
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Информация о матче
Стадион:
Олимпик Стэдиум
Где смотреть матч:
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