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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Северная Македония - Финляндия
Северная Македония - Финляндия: обзор матча 17 ноября 2022
Северная Македония
17.11.2022, четверг, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Финляндия
75'
Э. Барди (П)
37'
О. Антман
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Северная Македония - Финляндия
Замена
А. Элези
️️️️
Э. Эльмас
87'
Желтая карточка
Э. Эльмас
84'
83'
Замена
М. Форсс
️️️️
О. Антман
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Барди
75'
72'
Замена
Д. Томаш
️️️️
Н. Алхо
72'
Замена
С. Хостикка
️️️️
Р. Тэйлор
64'
Желтая карточка
М. Сойсало
61'
Замена
М. Сойсало
️️️️
Р. Лод
Замена
Д. Велкоски
️️️️
В. Муслиу
59'
Замена
Я. Атанасов
️️️️
И. Несторовски
59'
Замена
В. Этеми
️️️️
Б. Николов
59'
Замена
Л. Дориев
️️️️
Э. Бейтулай
46'
Замена
Б. Миовски
️️️️
С. Спировски
46'
41'
Желтая карточка
Й. Похьянпало
37'
ГОЛ! 0:1!
О. Антман
Пас отдал
Й. Похьянпало
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Северная Македония
23
Столе Димитриевски
ВР
8
Эзган Алиоски
ЛЗ
2
Эгзон Бейтулай
ЦЗ
6
Визар Муслиу
ЦЗ
4
Никола Серафимов
ЦЗ
13
Стефан Ристовски
ПЗ
16
Бобан Николов
ЦП
20
Стефан Спировски
ЦП
10
Энис Барди
АП
7
Эльйиф Эльмас
АП
23
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Игор Ангеловски
Финляндия
12
Йессе Йоронен
ВР
4
Роберт Иванов
ЦЗ
17
Николай Алхо
ЦЗ
3
Артту Хосконен
ЦЗ
0
Лукас Лингман
ЦП
8
Робин Лод
ЦП
7
Роберт Тэйлор
ЦП
16
Ансси Сухонен
ЦП
7
Оливер Антман
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
Северная Македония
12
Игор Алексовски
ВР
12
Дамьян Шишковски
ВР
0
Кристиан Наумовски
ВР
24
Боян Димоски
ЛЗ
3
Стефан Ашковски
ЦЗ
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
23
Тодор Тодороски
ПЗ
19
Люпче Дориев
ЛВ
17
Валон Этеми
ЛВ
18
Агон Элези
ОП
21
Яни Атанасов
ОП
14
Дарко Велкоски
ЦП
0
Мартин Мирцевски
ЦП
9
Боян Миовски
ЦФ
0
Дориан Бабунски
ЦФ
Финляндия
1
Лукаш Градецки
ВР
23
Карлйохан Эрикссон
ВР
3
Даниэль О'Шонесси
ЦЗ
15
Саули Вяйсянен
ЦЗ
13
Пюрю Сойри
ЦП
0
Микаэль Сойсало
ПВ
0
Диогу Томаш
ЦФ
22
Илмари Нисканен
ЦФ
19
Бенжамин Каллман
ЦФ
7
Сантери Хостикка
ЦФ
26
Маркус Форсс
ЦФ
3-2-2-2-1
23
Димитриевски
2
Бейтулай
6
Муслиу
4
Серафимов
8
Алиоски
13
Ристовски
16
Николов
20
Спировски
7
Эльмас
10
Барди
23
Несторовски
3-4-2
12
Йоронен
4
Иванов
17
Алхо
3
Хосконен
8
Лод
7
Тэйлор
16
Сухонен
0
Лингман
20
Похьянпало
7
Антман
2
Бейтулай
19
Дориев
19
Дориев
2
Бейтулай
16
Николов
17
Этеми
17
Этеми
16
Николов
7
Эльмас
18
Элези
18
Элези
7
Эльмас
23
Несторовски
21
Атанасов
21
Атанасов
23
Несторовски
6
Муслиу
14
Велкоски
14
Велкоски
6
Муслиу
20
Спировски
9
Миовски
9
Миовски
20
Спировски
8
Лод
0
Сойсало
0
Сойсало
8
Лод
17
Алхо
0
Томаш
0
Томаш
17
Алхо
7
Тэйлор
7
Хостикка
7
Хостикка
7
Тэйлор
7
Антман
26
Форсс
26
Форсс
7
Антман
Остались в запасе
Северная Македония
Финляндия
24
Боян Димоски
ЛЗ
12
Игор Алексовски
ВР
12
Дамьян Шишковски
ВР
0
Кристиан Наумовски
ВР
3
Стефан Ашковски
ЦЗ
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
23
Тодор Тодороски
ПЗ
0
Мартин Мирцевски
ЦП
0
Дориан Бабунски
ЦФ
Главный тренер
Игор Ангеловски
1
Лукаш Градецки
ВР
23
Карлйохан Эрикссон
ВР
3
Даниэль О'Шонесси
ЦЗ
15
Саули Вяйсянен
ЦЗ
13
Пюрю Сойри
ЦП
22
Илмари Нисканен
ЦФ
19
Бенжамин Каллман
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
Остались в запасе
24
Боян Димоски
ЛЗ
12
Игор Алексовски
ВР
12
Дамьян Шишковски
ВР
0
Кристиан Наумовски
ВР
3
Стефан Ашковски
ЦЗ
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
23
Тодор Тодороски
ПЗ
0
Мартин Мирцевски
ЦП
0
Дориан Бабунски
ЦФ
Остались в запасе
1
Лукаш Градецки
ВР
23
Карлйохан Эрикссон
ВР
3
Даниэль О'Шонесси
ЦЗ
15
Саули Вяйсянен
ЦЗ
13
Пюрю Сойри
ЦП
22
Илмари Нисканен
ЦФ
19
Бенжамин Каллман
ЦФ
Главный тренер
Игор Ангеловски
Главный тренер
Маркку Канерва
Статистика матча Северная Македония - Финляндия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Северная Македония
Лига наций, Финал
Кипр
- : -
25.03.2027
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Финляндия
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Информация о матче
Стадион:
Тоше Проески
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