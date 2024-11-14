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Расписание матчей
Лига наций
Ирландия - Финляндия
Ирландия - Финляндия: обзор матча 14 ноября 2024
Ирландия
14.11.2024, четверг, 22:45
Лига наций, группа B2, 5 тур
1 : 0
Завершен
Финляндия
45'
Э. Фергюсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ирландия - Финляндия
Замена
Т. Кэннон
️️️️
С. Шмодикс
85'
Замена
Р. Мэннинг
️️️️
М. Джонстон
85'
84'
Замена
И. Нисканен
️️️️
Н. Алхо
84'
Замена
Т. Пукки
️️️️
Б. Каллман
77'
Пенальти не реализован!
Й. Похьянпало
Замена
Д. Моламби
️️️️
Ф. Эбоселе
76'
Замена
Д. О'Ши
️️️️
М. Доэрти
76'
Замена
Ф. Азаз
️️️️
Э. Фергюсон
76'
64'
Замена
Д. Хаканс
️️️️
Й. Уронен
64'
Замена
Й. Похьянпало
️️️️
О. Антман
58'
Замена
Д. О'Шонесси
️️️️
М. Пелтола
ГОЛ! 1:0!
Э. Фергюсон
Пас отдал
М. Джонстон
45'
Желтая карточка
Д. Найт
12'
Желтая карточка
К. О'Доуда
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ирландия
1
Куивин Келлехер
ВР
22
Натан Коллинс
(К)
ЦЗ
3
Лайам Скейлз
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
21
Фести Эбоселе
ПЗ
3
Каллум О'Доуда
ЦП
6
Джош Каллен
ЦП
8
Джейсон Найт
ЦП
19
Майкл Джонстон
ЦП
21
Сэмми Шмодикс
АП
9
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Джон О'Ши
Финляндия
1
Лукаш Градецки
(К)
ВР
17
Николай Алхо
ЦЗ
3
Артту Хосконен
ЦЗ
4
Роберт Иванов
ЦЗ
18
Йере Уронен
ЦЗ
2
Матти Пелтола
ОП
6
Глен Камара
ЦП
8
Робин Лод
ЦП
14
Каан Кайринен
ЦП
7
Оливер Антман
ЦФ
19
Бенжамин Каллман
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
Ирландия
16
Макс О'Лири
ВР
23
Марк Траверс
ВР
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
4
Дара О'Ши
ЦЗ
5
Джейк О'Брайен
ЦЗ
5
Марк МакГиннес
ЦЗ
6
Джейсон Моламби
ЦП
11
Энди Моран
АП
11
Финн Азаз
АП
17
Кейси МакАтир
АП
9
Томас Кэннон
ЦФ
7
Трой Пэррот
ЦФ
Финляндия
12
Йессе Йоронен
ВР
12
Вильями Синисало
ВР
3
Даниэль О'Шонесси
ЦЗ
4
Юхани Пиккарайнен
ЦЗ
5
Миро Тенхо
ЦЗ
22
Даниэль Хаканс
ЛВ
15
Онни Валакари
ЦП
16
Ансси Сухонен
ЦП
16
Урхо Ниссила
АП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
22
Илмари Нисканен
ЦФ
10
Теему Пукки
ЦФ
4-4-1-1
1
Келлехер
2
Доэрти
22
Коллинс
3
Скейлз
21
Эбоселе
3
О'Доуда
8
Найт
19
Джонстон
6
Каллен
21
Шмодикс
9
Фергюсон
4-1-3-2
1
Градецки
3
Хосконен
4
Иванов
18
Уронен
17
Алхо
2
Пелтола
6
Камара
8
Лод
14
Кайринен
19
Каллман
7
Антман
19
Джонстон
18
Мэннинг
18
Мэннинг
19
Джонстон
2
Доэрти
4
О'Ши
4
О'Ши
2
Доэрти
21
Эбоселе
6
Моламби
6
Моламби
21
Эбоселе
9
Фергюсон
11
Азаз
11
Азаз
9
Фергюсон
21
Шмодикс
9
Кэннон
9
Кэннон
21
Шмодикс
2
Пелтола
3
О'Шонесси
3
О'Шонесси
2
Пелтола
18
Уронен
22
Хаканс
22
Хаканс
18
Уронен
7
Антман
20
Похьянпало
20
Похьянпало
7
Антман
17
Алхо
22
Нисканен
22
Нисканен
17
Алхо
19
Каллман
10
Пукки
10
Пукки
19
Каллман
Остались в запасе
Ирландия
Финляндия
16
Макс О'Лири
ВР
23
Марк Траверс
ВР
5
Джейк О'Брайен
ЦЗ
5
Марк МакГиннес
ЦЗ
11
Энди Моран
АП
17
Кейси МакАтир
АП
7
Трой Пэррот
ЦФ
Главный тренер
Джон О'Ши
12
Йессе Йоронен
ВР
12
Вильями Синисало
ВР
4
Юхани Пиккарайнен
ЦЗ
5
Миро Тенхо
ЦЗ
15
Онни Валакари
ЦП
16
Ансси Сухонен
ЦП
16
Урхо Ниссила
АП
Главный тренер
Маркку Канерва
Остались в запасе
16
Макс О'Лири
ВР
23
Марк Траверс
ВР
5
Джейк О'Брайен
ЦЗ
5
Марк МакГиннес
ЦЗ
11
Энди Моран
АП
17
Кейси МакАтир
АП
7
Трой Пэррот
ЦФ
Остались в запасе
12
Йессе Йоронен
ВР
12
Вильями Синисало
ВР
4
Юхани Пиккарайнен
ЦЗ
5
Миро Тенхо
ЦЗ
15
Онни Валакари
ЦП
16
Ансси Сухонен
ЦП
16
Урхо Ниссила
АП
Главный тренер
Джон О'Ши
Главный тренер
Маркку Канерва
Статистика матча Ирландия - Финляндия
2
Всего ударов по воротам
13
14
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
7
5
Нарушения
9
9
Офсайды
5
4
Количество передач
411
527
Сейвы
4
2
Точность передач %
81
85
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
7
12
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Матчи команд
Ирландия
Лига наций, Финал
Ирландия
- : -
27.03.2027
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Финляндия
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Информация о матче
Главный судья:
Харм Осмерс
(Ганновер)
Стадион:
Авива-Стэдиум
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