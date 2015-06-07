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Расписание матчей
Молодежный ЧМ
Фиджи (до 20) - Узбекистан (до 20)
Фиджи (до 20) - Узбекистан (до 20): обзор матча 07 июня 2015
Фиджи (до 20)
07.06.2015, воскресенье, 05:00
Чемпионат мира U-20, группа F, 3 тур
0 : 3
Завершен
Узбекистан (до 20)
Матч
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Таблица
Статистика матча Фиджи (до 20) - Узбекистан (до 20)
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Фиджи (до 20)
Чемпионат мира U-20, 3 тур
Фиджи (до 20)
0 : 3
07.06.2015
Узбекистан (до 20)
Чемпионат мира U-20, 2 тур
Гондурас (мол.)
0 : 3
04.06.2015
Фиджи (до 20)
Чемпионат мира U-20, 1 тур
Германия (до 21)
8 : 1
01.06.2015
Фиджи (до 20)
Узбекистан (до 20)
Чемпионат мира U-20, 1/4 финала
Узбекистан (до 20)
0 : 1
14.06.2015
Сенегал (до 20)
Чемпионат мира U-20, 1/8 финала
Австрия (до 20)
0 : 2
11.06.2015
Узбекистан (до 20)
Чемпионат мира U-20, 3 тур
Фиджи (до 20)
0 : 3
07.06.2015
Узбекистан (до 20)
Чемпионат мира U-20, 2 тур
Германия (до 21)
3 : 0
04.06.2015
Узбекистан (до 20)
Чемпионат мира U-20, 1 тур
Узбекистан (до 20)
3 : 4
01.06.2015
Гондурас (мол.)
Информация о матче
Стадион:
Нортленд Ивент Центр
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Фиджи (до 20)
Узбекистан (до 20)
Сборная Узбекистана проиграла финал молодежного Кубка Азии, опорник «Рубина» не реализовал пенальти на 100-й минуте
2024.05.03 20:44
Молодежная сборная Узбекистана с Файзуллаевым впервые в истории вышла на Олимпиаду
2024.04.29 19:19
1
Товарищеский матч. Молодежная сборная России со второй попытки победила Узбекистан (2:0)
2023.09.11 19:48
Товарищеский матч. Молодежная сборная России не смогла победить Узбекистан (3:3)
2023.09.08 18:17
Молодежная сборная Узбекистана отказалась от международного турнира ради матчей с Россией
2023.09.07 12:55
Сборная Узбекистана проиграла финал молодежного Кубка Азии, опорник «Рубина» не реализовал пенальти на 100-й минуте
2024.05.03 20:44
Молодежная сборная Узбекистана с Файзуллаевым впервые в истории вышла на Олимпиаду
2024.04.29 19:19
1
Товарищеский матч. Молодежная сборная России со второй попытки победила Узбекистан (2:0)
2023.09.11 19:48
Товарищеский матч. Молодежная сборная России не смогла победить Узбекистан (3:3)
2023.09.08 18:17
Молодежная сборная Узбекистана отказалась от международного турнира ради матчей с Россией
2023.09.07 12:55
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