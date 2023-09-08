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    • Товарищеский матч. Молодежная сборная России не смогла победить Узбекистан (3:3)

    Товарищеский матч. Молодежная сборная России не смогла победить Узбекистан (3:3)

    В Бухаре состоялся товарищеский матч между молодежными сборными Узбекистана и России.

    Итоговый счет – 3:3. Россияне ушли от поражения благодаря голу на 82-й минуте.

    Молодежная сборная России была составлена из игроков не старше 2005 года рождения.

    Товарищеский матч

    Узбекистан (мол) – Россия (мол) – 3:3 (1:1)

    Голы: 0:1 - Глебов, 9; 1:1 – Уринбоев (с пенальти), 22; 1:2 – Кисляк, 47; 2:2 – Хайдаров, 62; 3:2 – Ибраимов, 65; 3:3 – Ишков, 82.

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    Источник: «Бомбардир»

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    08.09.2023 18:17
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +21708

      Cleaner 12 часов назад

      Вчера молодежка, сегодня молодежка. И ведь не проигрывают! Хотя по игре должны проигрывать с разницей в три мяча. Не меньше! Молодцы!..

      0
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      ...
      Рейтинг: +52

      ramblernasheveverything > Cleaner 12 часов назад

      Гы гы Клитор смяшно пишешь )))

      3
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    • ...
      Рейтинг: +52

      ramblernasheveverything 12 часов назад

      Молодежная сборная России не смогла====А чо, должна была победить ?
      Еще не привыкли что сейчас уровень российского футбола ниже плинтуса ?

      1
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      Рейтинг: +24169

      Persona_non_Grata > ramblernasheveverything 11 часов назад

      Не признавать очевидное - это наша скрепа !!! И вообще, не мешай гордиться !!! - ничья же на поле соперника и ведь УШЛИ ЖЕ от поражения !!! А заголовок провокаторы пиндосы написали !!! )

      1
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      Рейтинг: +52

      ramblernasheveverything > Persona_non_Grata 11 часов назад

      По скрепам Россия впереди планеты всей. Этим можно лет сто гордится.Ни у кого такого нет.)))

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      Рейтинг: +24169

      Persona_non_Grata > ramblernasheveverything 10 часов назад

      А эти ВСЕ нам просто завидуют !!!

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