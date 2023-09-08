Товарищеский матч. Молодежная сборная России не смогла победить Узбекистан (3:3)

В Бухаре состоялся товарищеский матч между молодежными сборными Узбекистана и России.

Итоговый счет – 3:3. Россияне ушли от поражения благодаря голу на 82-й минуте.

Молодежная сборная России была составлена из игроков не старше 2005 года рождения.

Товарищеский матч

Узбекистан (мол) – Россия (мол) – 3:3 (1:1)

Голы: 0:1 - Глебов, 9; 1:1 – Уринбоев (с пенальти), 22; 1:2 – Кисляк, 47; 2:2 – Хайдаров, 62; 3:2 – Ибраимов, 65; 3:3 – Ишков, 82.