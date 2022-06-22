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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Ференцварош - Сепси
Ференцварош - Сепси: обзор матча 22 июня 2022
Ференцварош
22.06.2022, среда, 18:00
Товарищеские матчи
0 : 3
Завершен
Сепси
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ференцварош - Сепси
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ференцварош
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
- : -
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Ференцварош
5 : 0
25.10.2026
МТК
Сепси
Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя Клуж
- : -
27.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 16 тур
Сепси
1 : 3
23.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 15 тур
Сепси
2 : 1
08.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 14 тур
Оцелул
1 : 1
01.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 13 тур
Сепси
0 : 5
26.10.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 12 тур
Петролул
1 : 1
17.10.2026
Сепси
Информация о матче
Стадион:
Альберт Флориан Стэдиум
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Ференцварош
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