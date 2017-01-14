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Расписание матчей
Франция. Кубок
При-ле-Мезьер - Феньи-Ольнуа
При-ле-Мезьер - Феньи-Ольнуа: обзор матча 14 января 2017
При-ле-Мезьер
14.01.2017, суббота, 17:00
Франция. Кубок, 1/32 финала
2 : 1
Завершен
Феньи-Ольнуа
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча При-ле-Мезьер - Феньи-Ольнуа
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
При-ле-Мезьер
Франция. Кубок, 1/32 финала
ГФА 74
0 : 0
21.02.2021
При-ле-Мезьер
Франция. Кубок, 1/16 финала
При-ле-Мезьер
0 : 1
18.01.2020
Лимоне
Франция. Кубок, 1/32 финала
Омбур-От
0 : 3
05.01.2020
При-ле-Мезьер
Франция. Кубок, 1/16 финала
Фрежюс
1 : 0
01.02.2017
При-ле-Мезьер
Франция. Кубок, 1/32 финала
При-ле-Мезьер
2 : 1
14.01.2017
Феньи-Ольнуа
Феньи-Ольнуа
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ланс
3 : 1
19.12.2025
Феньи-Ольнуа
Франция. Кубок, 1/32 финала
Феньи-Ольнуа
1 : 2
21.12.2024
Лион
Франция. Кубок, 1/16 финала
Феньи-Ольнуа
0 : 4
24.01.2024
Монпелье
Франция. Кубок, 1/32 финала
Феньи-Ольнуа
1 : 0
05.01.2024
Кевийи
Франция. Кубок, 1/32 финала
Феньи-Ольнуа
0 : 3
19.12.2021
ПСЖ
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Феньи-Ольнуа
Кубок Франции. «ПСЖ» разгромил клуб 5-го дивизиона «Феньи-Ольнуа», у Мбаппе дубль
2021.12.20 01:06
2
Кубок Франции. «ПСЖ» разгромил клуб 5-го дивизиона «Феньи-Ольнуа», у Мбаппе дубль
2021.12.20 01:06
2
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