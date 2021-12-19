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Расписание матчей
Франция. Кубок
Феньи-Ольнуа - ПСЖ
Феньи-Ольнуа - ПСЖ: обзор матча 19 декабря 2021
Феньи-Ольнуа
19.12.2021, воскресенье, 23:10
Франция. Кубок, 1/32 финала
0 : 3
Завершен
ПСЖ
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Феньи-Ольнуа - ПСЖ
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Феньи-Ольнуа
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ланс
3 : 1
19.12.2025
Феньи-Ольнуа
Франция. Кубок, 1/32 финала
Феньи-Ольнуа
1 : 2
21.12.2024
Лион
Франция. Кубок, 1/16 финала
Феньи-Ольнуа
0 : 4
24.01.2024
Монпелье
Франция. Кубок, 1/32 финала
Феньи-Ольнуа
1 : 0
05.01.2024
Кевийи
Франция. Кубок, 1/32 финала
Феньи-Ольнуа
0 : 3
19.12.2021
ПСЖ
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
1 : 1
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
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