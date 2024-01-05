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Расписание матчей
Франция. Кубок
Феньи-Ольнуа - Кевийи
Феньи-Ольнуа - Кевийи: обзор матча 05 января 2024
Феньи-Ольнуа
05.01.2024, пятница, 20:00
Франция. Кубок, 1/32 финала
1 : 0
Завершен
Кевийи
Матч
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Личные встречи
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Коэффициенты
Статистика матча Феньи-Ольнуа - Кевийи
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Феньи-Ольнуа
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ланс
3 : 1
19.12.2025
Феньи-Ольнуа
Франция. Кубок, 1/32 финала
Феньи-Ольнуа
1 : 2
21.12.2024
Лион
Франция. Кубок, 1/16 финала
Феньи-Ольнуа
0 : 4
24.01.2024
Монпелье
Франция. Кубок, 1/32 финала
Феньи-Ольнуа
1 : 0
05.01.2024
Кевийи
Франция. Кубок, 1/32 финала
Феньи-Ольнуа
0 : 3
19.12.2021
ПСЖ
Кевийи
Франция. Третья лига, 14 тур
Тионвиль Лузитанос
- : -
05.12.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
2 : 0
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Вильфранш
0 : 2
07.11.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Кевийи
3 : 2
17.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 9 тур
Канн
3 : 1
03.10.2026
Кевийи
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Феньи-Ольнуа
Кевийи
Головин не сыграет с «Кевийи» в Кубке Франции. У него болит живот
2022.01.01 23:08
13
Кубок Франции. «ПСЖ» разгромил клуб 5-го дивизиона «Феньи-Ольнуа», у Мбаппе дубль
2021.12.20 01:06
2
Кубок Франции. «ПСЖ» разгромил клуб 5-го дивизиона «Феньи-Ольнуа», у Мбаппе дубль
2021.12.20 01:06
2
Головин не сыграет с «Кевийи» в Кубке Франции. У него болит живот
2022.01.01 23:08
13
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