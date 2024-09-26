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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фенербахче - Юнион СЖ
Фенербахче - Юнион СЖ: обзор матча 26 сентября 2024
Фенербахче
26.09.2024, четверг, 19:45
Лига Европы, 1 тур
2 : 1
Завершен
Юнион СЖ
26'
Д. Сеюнджу
82'
К. Берджесс (АГ)
90+3'
Р. Сайкс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фенербахче - Юнион СЖ
90'
+6
Желтая карточка
Ш. Ванхутте
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
Р. Сайкс
Вторая желтая
Б. Осайи-Самуэль
90'
Желтая карточка
Б. Осайи-Самуэль
87'
Замена
Д. Тосун
️️️️
Фред
86'
86'
Замена
К. ван де Перре
️️️️
Н. Садики
86'
Замена
Р. Сайкс
️️️️
К. Берджесс
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
К. Берджесс
Пас отдал
Б. Осайи-Самуэль
82'
80'
Желтая карточка
С. Буфал
Замена
Э. Джеко
️️️️
Ю. Эн-Несири
77'
Замена
М. Хакан Яндас
️️️️
Д. Ундер
77'
74'
Красная карточка
К. Мак Аллистер
70'
Замена
С. Буфал
️️️️
М. Расмуссен
Замена
Д. Тадич
️️️️
И. Кахведжи
65'
Замена
Б. Осайи-Самуэль
️️️️
М. Мюлдюр
65'
61'
Замена
А. Халаили
️️️️
К. Родригес
Желтая карточка
М. Мюлдюр
55'
Желтая карточка
Р. Бекао
33'
ГОЛ! 1:0!
Д. Сеюнджу
Пас отдал
Р. Бекао
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
25
Доминик Ливакович
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
7
Фред
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
(К)
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Юнион СЖ
49
Антони Морис
(К)
ВР
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
5
Кевин Мак Аллистер
ЦЗ
34
Шарль Ванхутте
ОП
22
Усейну Нианг
ЦП
20
Матиас Расмуссен
ЦП
13
Кевин Родригес
ЦФ
29
Франьо Иванович
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Фенербахче
84
Ömer Bircan Camci
ВР
54
Эртугрул Четин
ВР
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Юнион СЖ
1
Вик Шамбаре
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
16
Федде Лейсен
ЦЗ
33
Soulaimane Berradi
ЦЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
6
Камил ван де Перре
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
25
Анан Халаили
ПВ
4-3-2-1
25
Ливакович
18
Мюлдюр
50
Бекао
2
Сеюнджу
24
Остерволде
7
Фред
4
Амрабат
17
Кахведжи
17
Шиманьски
7
Ундер
21
Эн-Несири
3-3-2-2
49
Морис
28
Мачида
16
Берджесс
5
Мак Аллистер
17
Кастро-Монтес
34
Ванхутте
27
Садики
22
Нианг
20
Расмуссен
29
Иванович
13
Родригес
18
Мюлдюр
26
Осайи-Самуэль
26
Осайи-Самуэль
18
Мюлдюр
7
Ундер
8
Яндас
8
Яндас
7
Ундер
17
Кахведжи
10
Тадич
10
Тадич
17
Кахведжи
21
Эн-Несири
10
Джеко
10
Джеко
21
Эн-Несири
7
Фред
23
Тосун
23
Тосун
7
Фред
16
Берджесс
26
Сайкс
26
Сайкс
16
Берджесс
27
Садики
6
ван де Перре
6
ван де Перре
27
Садики
20
Расмуссен
17
Буфал
17
Буфал
20
Расмуссен
13
Родригес
25
Халаили
25
Халаили
13
Родригес
Остались в запасе
Фенербахче
Юнион СЖ
84
Ömer Bircan Camci
ВР
54
Эртугрул Четин
ВР
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Вик Шамбаре
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
16
Федде Лейсен
ЦЗ
33
Soulaimane Berradi
ЦЗ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Остались в запасе
84
Ömer Bircan Camci
ВР
54
Эртугрул Четин
ВР
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Остались в запасе
1
Вик Шамбаре
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
16
Федде Лейсен
ЦЗ
33
Soulaimane Berradi
ЦЗ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Статистика матча Фенербахче - Юнион СЖ
3
1
1
2
Всего ударов по воротам
10
15
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
6
Нарушения
13
20
Офсайды
1
1
Количество передач
451
292
Сейвы
5
2
Точность передач %
79
70
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
8
12
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
1.45
2.04
Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Бастьен
(Метц)
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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