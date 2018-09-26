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Расписание матчей
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Волгарь - Зенит
Волгарь - Зенит: обзор матча 26 сентября 2018
Волгарь
26.09.2018, среда, 18:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
0 : 4
Завершен
Зенит
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Волгарь - Зенит
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Информация о матче
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Планета
Новости команд
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