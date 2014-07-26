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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Фрайбург - Торпедо
Фрайбург - Торпедо: обзор матча 26 июля 2014
Фрайбург
26.07.2014, суббота, 19:00
Товарищеские матчи
0 : 2
Завершен
Торпедо
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Фрайбург - Торпедо
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
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Германия. Бундеслига, 9 тур
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08.11.2026
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Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
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Германия. Бундеслига, 8 тур
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1 : 2
31.10.2026
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25.10.2026
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Россия. PARI Первая лига, 18 тур
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Торпедо
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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