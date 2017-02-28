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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Спартак - Согндаль
Спартак - Согндаль: обзор матча 28 февраля 2017
Спартак
28.02.2017, вторник, 19:30
Товарищеские матчи
4 : 1
Завершен
Согндаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Спартак - Согндаль
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Согндаль
Товарищеские матчи
ЦСКА
3 : 0
07.02.2019
Согндаль
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Согндаль
5 : 2
26.11.2017
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
1 : 1
19.11.2017
Согндаль
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Согндаль
0 : 2
05.11.2017
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
4 : 1
29.10.2017
Согндаль
Информация о матче
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
"Наш Футбол"
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Спартак
Согндаль
Карседо честно ответил, почему не вернул Дзюбу в «Спартак»
19:19
Тренер «Спартака» Карседо описал Мостового одним словом
17:51
3
«Спартак» заинтересовался игроком сборной Южной Кореи
16:58
12
Трансфер Кисляка в «Монако» может зависеть от продажи Головина
16:10
Карседо: «Спартак» – один из самых исторически значимых клубов Европы»
15:38
2
Карседо честно ответил, почему не вернул Дзюбу в «Спартак»
19:19
Тренер «Спартака» Карседо описал Мостового одним словом
17:51
3
«Спартак» заинтересовался игроком сборной Южной Кореи
16:58
12
Трансфер Кисляка в «Монако» может зависеть от продажи Головина
16:10
Карседо: «Спартак» – один из самых исторически значимых клубов Европы»
15:38
2
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Согндаль» благодаря голам Бийола, Нисимуры и Бистровича
2019.02.07 15:45
3
ЦСКА на втором сборе сыграет с четырьмя скандинавскими командами
2019.01.27 18:22
3
Товарищеский матч. «Спартак» разгромил «Согндаль»
2017.02.28 21:15
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