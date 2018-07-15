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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Пролетер - Спартак
Пролетер - Спартак: обзор матча 15 июля 2018
Пролетер
15.07.2018, воскресенье, 14:00
Товарищеские матчи
0 : 3
Завершен
Спартак
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Статистика матча Пролетер - Спартак
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Матчи команд
Пролетер
Товарищеские матчи
Пролетер
0 : 3
15.07.2018
Спартак
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Стадион:
Лукойл Арена
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11:16
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