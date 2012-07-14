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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Олимпиакос - Спартак
Олимпиакос - Спартак: обзор матча 14 июля 2012
Олимпиакос
14.07.2012, суббота, 20:00
Товарищеские матчи
1 : 1
Завершен
Спартак
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Олимпиакос - Спартак
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
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Информация о матче
Стадион:
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