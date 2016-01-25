Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Краснодар - Жетысу
Краснодар - Жетысу: обзор матча 25 января 2016
Краснодар
25.01.2016, понедельник, 15:00
Товарищеские матчи
2 : 1
Завершен
Жетысу
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Краснодар - Жетысу
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Жетысу
2 : 1
17.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайрат
0 : 0
10.10.2026
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Жетысу
0 : 1
18.09.2026
Каспий
Информация о матче
Стадион:
Ozon Арена
Новости команд
Все
Краснодар
Жетысу
Кордобе вынесли вердикт: «Он наелся»
11:25
4
Мамаев выбрал худший матч в карьере
Вчера, 19:58
В топ-10 главных талантов России вошли 3 зенитовца и ни одного спартаковца
Вчера, 11:30
66
Агкацев рассказал о чате с Сафоновым и еще одним человеком
Вчера, 10:58
Реакция Агкацева на интерес «Ювентуса»
16 ноября
1
Кордобе вынесли вердикт: «Он наелся»
11:25
4
Мамаев выбрал худший матч в карьере
Вчера, 19:58
В топ-10 главных талантов России вошли 3 зенитовца и ни одного спартаковца
Вчера, 11:30
66
Агкацев рассказал о чате с Сафоновым и еще одним человеком
Вчера, 10:58
Реакция Агкацева на интерес «Ювентуса»
16 ноября
1
«Жетысу» – «Тобол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Жетысу» и «Тобола» на победу в матче 29-го тура
23 октября
«Кайрат» – «Жетысу»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 10 октября 2026
10 октября
«Жетысу» – «Каспий»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2026
18 сентября
«Жетысу» – «Каспий»: кто победит в матче 27 тура чемпионата Казахстана 2026
17 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+