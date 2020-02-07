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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Краснодар - Виктория
Краснодар - Виктория: обзор матча 07 февраля 2020
Краснодар
07.02.2020, пятница, 14:00
Товарищеские матчи
3 : 4
Завершен
Виктория
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Краснодар - Виктория
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Информация о матче
Стадион:
Ozon Арена
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