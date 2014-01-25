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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Шахтер - Краснодар
Шахтер - Краснодар: обзор матча 25 января 2014
Шахтер
25.01.2014, суббота, 16:00
Товарищеские матчи
0 : 2
Завершен
Краснодар
32'
Е. Шипицин
40'
А. Гранквист
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Шахтер - Краснодар
64'
Замена
Исаэль
️️️️
Ю. Газинский
64'
Замена
С. Петров
️️️️
Жоаозиньо
64'
Замена
А. Померко
️️️️
П. Мамаев
64'
Замена
Ж. Гоу
️️️️
А. Енджейчик
46'
Замена
Д. Анджелкович
️️️️
Н. Марков
46'
Замена
Р. Лаборде
️️️️
Е. Шипицин
42'
Желтая карточка
А. Енджейчик
40'
ГОЛ! 0:2!
А. Гранквист
37'
Желтая карточка
М. Перейра
32'
ГОЛ! 0:1!
Е. Шипицин
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Шахтер - Краснодар
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Абдулла Наги
Стадион:
Арена-Львов
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