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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Краснодар - Лех
Краснодар - Лех: обзор матча 05 февраля 2014
Краснодар
05.02.2014, среда, 19:00
Товарищеские матчи
0 : 0
Завершен
Лех
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Краснодар - Лех
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
- : -
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Лига Европы, 3 тур
Лех
1 : 1
22.10.2026
Сандерленд
Информация о матче
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