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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Ружомберок - Динамо
Ружомберок - Динамо: обзор матча 01 февраля 2022
Ружомберок
01.02.2022, вторник, 16:00
Товарищеские матчи
2 : 1
Завершен
Динамо
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Ружомберок - Динамо
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Дукла ББ
- : -
28.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
0 : 1
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Железьярне Подбрезова
4 : 1
08.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Ружомберок
1 : 0
01.11.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 12 тур
ДАК 1904
5 : 0
24.10.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Комарно
0 : 1
17.10.2026
Ружомберок
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Информация о матче
Стадион:
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Ружомберок
Динамо
Определены группы в Зимнем Кубке РПЛ
Вчера, 17:23
1
Генич: «1-е место пока не говорит о силе «Динамо»
Вчера, 12:07
1
Черчесов оценил борьбу 5 команд за титул в РПЛ
Вчера, 10:07
Кубок России: шансы «Динамо» и «Факела» на победу в матче группового этапа Пути РПЛ
Вчера, 09:24
Семин объяснил лидерство «Динамо» в РПЛ
24 ноября
2
Товарищеский матч. «Динамо» проиграло словацкому «Ружомбероку»
2022.02.01 18:09
20
21-летний словацкий форвард Алмаши перешел в «Ахмат»
2021.01.20 12:28
Sport24: словацкий форвард Алмаси перешел в «Ахмат»
2021.01.19 23:49
Лига Европы. «Милан», «Эвертон», «Марсель» и «Атлетик» прошли в следующий раунд
2017.08.03 23:38
3
Лига Европы. «Эвертон» с минимальным счетом обыграл «Ружомберок»
2017.07.28 00:01
Определены группы в Зимнем Кубке РПЛ
Вчера, 17:23
1
Генич: «1-е место пока не говорит о силе «Динамо»
Вчера, 12:07
1
Черчесов оценил борьбу 5 команд за титул в РПЛ
Вчера, 10:07
Кубок России: шансы «Динамо» и «Факела» на победу в матче группового этапа Пути РПЛ
Вчера, 09:24
Семин объяснил лидерство «Динамо» в РПЛ
24 ноября
2
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