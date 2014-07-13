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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Данди - Манчестер Сити
Данди - Манчестер Сити: обзор матча 13 июля 2014
Данди
13.07.2014, воскресенье, 22:00
Товарищеские матчи
2 : 0
Завершен
Манчестер Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Данди - Манчестер Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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