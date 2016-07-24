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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Витязь - Домодедово
Витязь - Домодедово: обзор матча 24 июля 2016
Витязь
24.07.2016, воскресенье, 17:00
Россия. Кубок, 1/128 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 5 : 3
Завершен
Домодедово
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Витязь - Домодедово
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 25 тур
Динамо Бр
2 : 0
28.05.2017
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 24 тур
Витязь
4 : 1
21.05.2017
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 23 тур
Витязь
3 : 3
13.05.2017
Чертаново
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 22 тур
Витязь
4 : 4
08.05.2017
Арсенал-2
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 21 тур
Рязань
3 : 0
30.04.2017
Витязь
Домодедово
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Торпедо Вл
4 : 0
04.06.2017
Домодедово
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
Домодедово
2 : 0
28.05.2017
Псков
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Домодедово
0 : 4
21.05.2017
Текстильщик
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур
Домодедово
3 : 2
18.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Знамя Труда
1 : 0
15.05.2017
Домодедово
Информация о матче
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Витязь
Домодедово
На просмотр в «Томь» прибыли Чеминава и Миюшкович
2017.01.28 14:55
3
Товарищеский матч. «Химки» обыграли «Витязь»
2016.03.02 18:41
1
Ревякин продолжит карьеру во втором дивизионе чемпионата России
2016.02.27 11:31
1
Новосадов: «В КАМАЗе у всех был записан определенный вес, а у меня – знак бесконечности»
2016.01.30 15:09
1
«Зенит» пригласил на просмотр защитника «Домодедово»
2016.01.08 17:34
2
На просмотр в «Томь» прибыли Чеминава и Миюшкович
2017.01.28 14:55
3
Товарищеский матч. «Химки» обыграли «Витязь»
2016.03.02 18:41
1
Новосадов: «В КАМАЗе у всех был записан определенный вес, а у меня – знак бесконечности»
2016.01.30 15:09
1
Ревякин продолжит карьеру во втором дивизионе чемпионата России
2016.02.27 11:31
1
«Зенит» пригласил на просмотр защитника «Домодедово»
2016.01.08 17:34
2
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