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Астрахань - Крылья Советов
Астрахань - Крылья Советов: обзор матча 30 августа 2014
Астрахань
30.08.2014, суббота, 17:00
Россия. Кубок, 1/32 финала
1 : 4
Завершен
Крылья Советов
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Астрахань - Крылья Советов
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Нарт
2 : 1
31.10.2026
Астрахань
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Астрахань
2 : 3
24.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
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3 : 1
18.10.2026
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Астрахань
0 : 0
10.10.2026
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Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Стадион:
им. Колосова
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