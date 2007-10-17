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Расписание матчей
Евро-2024
Украина - Фарерские острова
Украина - Фарерские острова: обзор матча 17 октября 2007
Украина
17.10.2007, среда, 20:00
Отборочные матчи к ЧЕ, группа B, 16 тур
5 : 0
Завершен
Фарерские острова
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Украина - Фарерские острова
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Украина
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
- : -
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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2 : 1
07.06.2026
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Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Лига наций, 1 тур
Фарерские острова
1 : 1
26.09.2026
Казахстан
Товарищеские матчи. Сборные
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Фарерские острова
Информация о матче
Стадион:
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