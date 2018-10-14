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Расписание матчей
Фарерские острова - Косово
Фарерские острова - Косово: обзор матча 14 октября 2018
Фарерские острова
14.10.2018, воскресенье, 19:00
, группа D3, 4 тур
1 : 1
Завершен
Косово
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Фарерские острова - Косово
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фарерские острова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Косово
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Информация о матче
Стадион:
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