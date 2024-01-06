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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Эксетер Сити - Карлайл Юнайтед
Эксетер Сити - Карлайл Юнайтед: обзор матча 06 января 2024
Эксетер Сити
06.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 27 тур
2 : 1
Завершен
Карлайл Юнайтед
57'
R. Cole
77'
S. Cox
86'
D. Butterworth
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эксетер Сити - Карлайл Юнайтед
Желтая карточка
J. Scott
90'
+8
Желтая карточка
Я. Вилдсхут
90'
Замена
J. Scott
️️️️
D. Rankine
88'
86'
ГОЛ! 2:1!
D. Butterworth
85'
Замена
D. McGeouch
️️️️
J. Emmanuel
Замена
K. Taylor
️️️️
T. Carroll
79'
Замена
Я. Вилдсхут
️️️️
S. Cox
78'
ГОЛ! 2:0!
S. Cox
77'
Замена
И. Нисканен
️️️️
З. Джулс
75'
74'
Замена
Д. Гарнер
️️️️
T. Charters
Желтая карточка
З. Джулс
67'
64'
Желтая карточка
H. Neal
62'
Замена
J. Armer
️️️️
Д. Робинсон
62'
Замена
Э. МакКалмонт
️️️️
J. Gibson
62'
Замена
D. Butterworth
️️️️
Ш. Магуайр
ГОЛ! 1:0!
R. Cole
57'
Желтая карточка
Л. Харрис
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эксетер Сити
1
Вильями Синисало
ВР
25
Пирс Суини
(К)
ЦЗ
3
Шейк Диабате
ЦЗ
33
Зак Джулс
ЦЗ
13
Люк Харрис
ЦП
15
Dion Rankine
ЦП
11
Tom Carroll
ЦП
12
Reece Cole
ЦП
11
Jack Aitchison
ЦФ
19
Sonny Cox
ЦФ
22
Alex Hartridge
ЦФ
Главный тренер
Пол Тисдейл
Карлайл Юнайтед
13
Gabriel Breeze
ВР
19
Джек Робинсон
ЛАЗ
6
Сэм Лавелл
(К)
ЦЗ
17
Corey Whelan
ЦЗ
4
Harrison Neal
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
59
Luke Armstrong
ЦФ
14
Jordan Gibson
ЦФ
15
Taylor Charters
ЦФ
34
Josh Emmanuel
ЦФ
22
Jon Mellish
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
Эксетер Сити
33
Shaun MacDonald
ВР
23
Kyle Taylor
ЦП
41
Pedro Borges
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
14
James Scott
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
Карлайл Юнайтед
8
Элфи МакКалмонт
ЦП
21
Dylan McGeouch
ЦП
27
Ryan Edmondson
ЦФ
3
Jack Armer
ЦФ
1
Tomas Holy
ЦФ
14
Daniel Butterworth
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
3-4-3
1
Синисало
25
Суини
3
Диабате
33
Джулс
13
Харрис
11
12
15
22
19
11
2-1-1-5
13
6
Лавелл
17
19
Робинсон
4
59
22
34
15
14
11
23
23
11
19
13
Вилдсхут
13
Вилдсхут
19
15
14
14
15
33
Джулс
21
Нисканен
21
Нисканен
33
Джулс
14
8
МакКалмонт
8
МакКалмонт
14
34
21
21
34
19
Робинсон
3
3
19
Робинсон
24
Магуайр
14
14
24
Магуайр
15
14
Гарнер
14
Гарнер
15
Остались в запасе
Эксетер Сити
Карлайл Юнайтед
33
Shaun MacDonald
ВР
41
Pedro Borges
ЦП
Главный тренер
Пол Тисдейл
27
Ryan Edmondson
ЦФ
1
Tomas Holy
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
Остались в запасе
33
Shaun MacDonald
ВР
41
Pedro Borges
ЦП
Остались в запасе
27
Ryan Edmondson
ЦФ
1
Tomas Holy
ЦФ
Главный тренер
Пол Тисдейл
Главный тренер
Грэм Каванаг
Статистика матча Эксетер Сити - Карлайл Юнайтед
4
1
Всего ударов по воротам
16
11
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
7
3
Нарушения
10
6
Количество передач
503
314
Сейвы
2
4
Точность передач %
70
57
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
8
5
Матчи команд
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
- : -
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Олдхэм
1 : 1
21.11.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Эксетер Сити
2 : 1
24.10.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
Крю Александра
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Карлайл Юнайтед
1 : 2
24.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Карлайл Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 16 тур
Алтричем
2 : 4
31.10.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.10.2026
Хэрроджейт
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