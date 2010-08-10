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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Эксетер Сити - Ипсвич Таун
Эксетер Сити - Ипсвич Таун: обзор матча 10 августа 2010
Эксетер Сити
10.08.2010, вторник, 22:45
Англия. Кубок лиги
2 : 3
Завершен
Ипсвич Таун
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Эксетер Сити - Ипсвич Таун
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Эксетер Сити
- : -
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2 : 1
31.10.2026
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Эксетер Сити
2 : 1
24.10.2026
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Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
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Колчестер Юнайтед
0 : 0
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Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 10 тур
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0 : 1
10.10.2026
Эксетер Сити
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Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
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Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
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Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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