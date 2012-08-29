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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Эвертон - Лейтон Ориент
Эвертон - Лейтон Ориент: обзор матча 29 августа 2012
Эвертон
29.08.2012, среда, 22:45
Англия. Кубок Лиги, 2 раунд
5 : 0
Завершен
Лейтон Ориент
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Эвертон - Лейтон Ориент
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0
0
Желтые карточки
0
0
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