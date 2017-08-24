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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Хайдук - Эвертон
Хайдук - Эвертон: обзор матча 24 августа 2017
Хайдук
24.08.2017, четверг, 22:00
Лига Европы, 4 раунд
1 : 1
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Эвертон
43'
Й. Радошевич
46'
Г. Сигурдссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хайдук - Эвертон
Желтая карточка
Й. Радошевич
74'
72'
Желтая карточка
М. Бешич
46'
ГОЛ! 1:1!
Г. Сигурдссон
ГОЛ! 1:0!
Й. Радошевич
43'
Начало матча
Статистика матча Хайдук - Эвертон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
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- : -
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Хайдук
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Лига конференций, 3 тур
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05.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Хайдук
5 : 0
31.10.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Истра 1961
2 : 2
26.10.2026
Хайдук
Лига конференций, 2 тур
Тун
0 : 1
22.10.2026
Хайдук
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
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3 : 1
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0 : 1
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Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
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