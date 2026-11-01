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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Флитвуд - Эвертон
Флитвуд - Эвертон: онлайн-трансляция 17 декабря 2026
Флитвуд
17.12.2026, четверг, 23:00
Англия. Кубок лиги, 1/4 финала
- : -
Не начался
Эвертон
Матч
Личные встречи
Коэффициенты
Коэффициенты
Букмекер
П1
Х
П2
13
6.2
1.23
13
6.4
1.23
13
6.2
1.23
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Матчи команд
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Флитвуд
- : -
28.11.2026
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Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Вторая лига, 13 тур
Эксетер Сити
2 : 1
24.10.2026
Флитвуд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
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Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/4 финала
Ливерпуль
- : -
16.12.2026
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