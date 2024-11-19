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Расписание матчей
Лига наций
Словакия - Эстония
Словакия - Эстония: обзор матча 19 ноября 2024
Словакия
19.11.2024, вторник, 22:45
Лига наций, группа C1, 6 тур
1 : 0
Завершен
Эстония
72'
Д. Стрелец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Словакия - Эстония
90'
+5
Желтая карточка
К. Метс
Желтая карточка
Л. Сауэр
90'
+4
Замена
Т. Риго
️️️️
Л. Бенеш
88'
87'
Замена
Й. Тамм
️️️️
К. Палумец
Замена
И. Шранц
️️️️
Т. Суслов
77'
ГОЛ! 1:0!
Д. Стрелец
72'
71'
Замена
Д. Кураксин
️️️️
В. Синявский
71'
Замена
Р. Пеетсон
️️️️
J. Saliste
61'
Желтая карточка
J. Saliste
Замена
П. Грошовски
️️️️
С. Лоботка
60'
Замена
Л. Сауэр
️️️️
Л. Тупта
60'
60'
Замена
Р. Роберт Шеин
️️️️
М. Поом
Замена
Д. Стрелец
️️️️
Р. Боженик
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словакия
23
Доминик Грейф
ВР
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
21
Адам Оберт
ЦЗ
16
Давид Ганцко
ЦЗ
11
Любомир Тупта
ЛВ
21
Матуш Беро
ЦП
22
Станислав Лоботка
(К)
ЦП
10
Ласло Бенеш
ЦП
10
Томаш Суслов
ЦФ
9
Роберт Боженик
ЦФ
Главный тренер
Франческо Кальцона
Эстония
1
Карл Хейн
ВР
3
Максим Паскочи
ЦЗ
19
Michael Schjonning-Larsen
ЦЗ
18
Карол Метс
(К)
ЦП
20
Маркус Поом
ЦП
10
Кевор Палумец
ЦП
9
Ioan Yakovlev
ЦП
14
Патрик Кристал
ЦП
23
Власий Синявский
ЦП
13
Joseph Saliste
ЦФ
21
Алекс Тамм
ЦФ
Главный тренер
Юрген Хенн
Словакия
23
Доминик Такац
ВР
12
Марек Родак
ВР
5
Любомир Шатка
ВР
16
Самуэль Козловски
ЛЗ
2
Иван Месик
ЦЗ
13
Лео Сауэр
ЛВ
8
Кристиан Херц
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
22
Peter Kováčik
ЦП
19
Томас Риго
ЦП
18
Иван Шранц
ЦФ
15
Давид Стрелец
ЦФ
Эстония
12
Матвей Игонен
ВР
22
Карл Андре Валлнер
ВР
16
Эрко Тугьяс
ЦЗ
16
Йоонас Тамм
ЦЗ
8
Данил Кураксин
ЛВ
24
Мартин Веткал
ОП
6
Расмус Пеетсон
ЦП
5
Рокко Роберт Шеин
ЦП
8
Маркус Соометс
ЦП
17
Мартин Миллер
ЦП
7
Роби Саарма
ПВ
4-3-1-2
23
Грейф
6
Гьембер
21
Оберт
16
Ганцко
3
Вавро
21
Беро
22
Лоботка
10
Бенеш
11
Тупта
9
Боженик
10
Суслов
2-5-1-2
1
Хейн
3
Паскочи
19
20
Поом
9
14
Кристал
23
Синявский
10
Палумец
18
Метс
21
Тамм
13
22
Лоботка
13
Грошовски
13
Грошовски
22
Лоботка
10
Бенеш
19
Риго
19
Риго
10
Бенеш
11
Тупта
13
Сауэр
13
Сауэр
11
Тупта
10
Суслов
18
Шранц
18
Шранц
10
Суслов
9
Боженик
15
Стрелец
15
Стрелец
9
Боженик
10
Палумец
16
Тамм
16
Тамм
10
Палумец
13
6
Пеетсон
6
Пеетсон
13
20
Поом
5
Шеин
5
Шеин
20
Поом
23
Синявский
8
Кураксин
8
Кураксин
23
Синявский
Остались в запасе
Словакия
Эстония
23
Доминик Такац
ВР
12
Марек Родак
ВР
5
Любомир Шатка
ВР
16
Самуэль Козловски
ЛЗ
2
Иван Месик
ЦЗ
8
Кристиан Херц
ЦП
22
Peter Kováčik
ЦП
Главный тренер
Франческо Кальцона
12
Матвей Игонен
ВР
22
Карл Андре Валлнер
ВР
16
Эрко Тугьяс
ЦЗ
24
Мартин Веткал
ОП
8
Маркус Соометс
ЦП
17
Мартин Миллер
ЦП
7
Роби Саарма
ПВ
Главный тренер
Юрген Хенн
Остались в запасе
23
Доминик Такац
ВР
12
Марек Родак
ВР
5
Любомир Шатка
ВР
16
Самуэль Козловски
ЛЗ
2
Иван Месик
ЦЗ
8
Кристиан Херц
ЦП
22
Peter Kováčik
ЦП
Остались в запасе
12
Матвей Игонен
ВР
22
Карл Андре Валлнер
ВР
16
Эрко Тугьяс
ЦЗ
24
Мартин Веткал
ОП
8
Маркус Соометс
ЦП
17
Мартин Миллер
ЦП
7
Роби Саарма
ПВ
Главный тренер
Франческо Кальцона
Главный тренер
Юрген Хенн
Статистика матча Словакия - Эстония
1
2
Всего ударов по воротам
26
6
Удары в створ
12
0
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
9
4
Нарушения
12
11
Офсайды
3
2
Количество передач
487
460
Сейвы
0
11
Точность передач %
87
83
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
17
4
Удары из-за пределов штрафной
9
2
Матчи команд
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Эстония
Лига наций, Финал
Эстония
- : -
27.03.2027
Румыния
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Информация о матче
Главный судья:
Миккель Реддер
(Нерресундби)
Стадион:
Антон Малатински
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