Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Северная Македония - Эстония
Северная Македония - Эстония: обзор матча 15 ноября 2020
Северная Македония
15.11.2020, воскресенье, 17:00
, группа C2, 5 тур
2 : 1
Завершен
Эстония
29'
И. Тричковски
68'
В. Стояновски
52'
Р. Саппинен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Северная Македония - Эстония
Замена
Д. Зайков
️️️️
Э. Эльмас
85'
82'
Желтая карточка
Г. Тунев
79'
Замена
Г. Тунев
️️️️
М. Айнсалу
79'
Замена
М. Миллер
️️️️
В. Синявский
Замена
Л. Дориев
️️️️
И. Несторовски
78'
Желтая карточка
В. Стояновски
69'
ГОЛ! 2:1!
В. Стояновски
Пас отдал
Э. Эльмас
68'
63'
Замена
Ф. Ливак
️️️️
С. Зенев
63'
Замена
Х. Аниер
️️️️
Р. Саппинен
Замена
В. Стояновски
️️️️
А. Трайковски
59'
Замена
Т. Костадинов
️️️️
С. Спировски
59'
55'
Замена
Э. Сорга
️️️️
К. Васильев
52'
ГОЛ! 1:1!
Р. Саппинен
Пас отдал
М. Айнсалу
49'
Желтая карточка
Р. Саппинен
Желтая карточка
С. Спировски
45'
Желтая карточка
Б. Николов
34'
ГОЛ! 1:0!
И. Тричковски
Пас отдал
С. Спировски
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Северная Македония
12
Дамьян Шишковски
ВР
2
Эгзон Бейтулай
ЦЗ
6
Визар Муслиу
ЦЗ
13
Стефан Ристовски
ПЗ
7
Эльйиф Эльмас
ЦП
20
Стефан Спировски
ЦП
16
Бобан Николов
ЦП
14
Дарко Велкоски
ЦП
23
Илия Несторовски
ЦФ
9
Александар Трайковски
ЦФ
7
Иван Тричковски
ЦФ
Главный тренер
Игор Ангеловски
Эстония
1
Карл Хейн
ВР
23
Таийо Тенисте
ЦЗ
16
Йоонас Тамм
ЦЗ
3
Артур Пикк
ЦЗ
15
Рауно Саппинен
ЦП
23
Власий Синявский
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
11
Михкель Айнсалу
ЦП
13
Владислав Крейда
ЦП
18
Карол Метс
ЦП
10
Сергей Зенев
ЦФ
Главный тренер
Карел Волайд
Северная Македония
1
Мартин Богатинов
ВР
5
Джоко Зайков
ЦЗ
19
Люпче Дориев
ЛВ
18
Тихомир Костадинов
ЦП
18
Влатко Стояновски
ЦФ
Эстония
12
Матвей Игонен
ВР
22
Марко Мееритс
ВР
19
Михаэль Лиландер
ЦЗ
2
Мартен Кууск
ЦЗ
21
Никита Баранов
ЦЗ
17
Мартин Миллер
ЦП
7
Георгий Тунев
ЦП
23
Франк Ливак
ЦФ
8
Хенри Аниер
ЦФ
9
Эрик Сорга
ЦФ
3-4-3
12
Шишковски
2
Бейтулай
6
Муслиу
13
Ристовски
7
Эльмас
16
Николов
14
Велкоски
20
Спировски
7
Тричковски
9
Трайковски
23
Несторовски
3-5-1-1
1
Хейн
23
Тенисте
16
Тамм
3
Пикк
23
Синявский
11
Айнсалу
13
Крейда
18
Метс
14
Васильев
15
Саппинен
10
Зенев
20
Спировски
18
Костадинов
18
Костадинов
20
Спировски
23
Несторовски
19
Дориев
19
Дориев
23
Несторовски
9
Трайковски
18
Стояновски
18
Стояновски
9
Трайковски
7
Эльмас
5
Зайков
5
Зайков
7
Эльмас
23
Синявский
17
Миллер
17
Миллер
23
Синявский
10
Зенев
23
Ливак
23
Ливак
10
Зенев
11
Айнсалу
7
Тунев
7
Тунев
11
Айнсалу
15
Саппинен
8
Аниер
8
Аниер
15
Саппинен
14
Васильев
9
Сорга
9
Сорга
14
Васильев
Остались в запасе
Северная Македония
Эстония
1
Мартин Богатинов
ВР
Главный тренер
Игор Ангеловски
19
Михаэль Лиландер
ЦЗ
2
Мартен Кууск
ЦЗ
12
Матвей Игонен
ВР
22
Марко Мееритс
ВР
21
Никита Баранов
ЦЗ
Главный тренер
Карел Волайд
Остались в запасе
1
Мартин Богатинов
ВР
Остались в запасе
19
Михаэль Лиландер
ЦЗ
2
Мартен Кууск
ЦЗ
12
Матвей Игонен
ВР
22
Марко Мееритс
ВР
21
Никита Баранов
ЦЗ
Главный тренер
Игор Ангеловски
Главный тренер
Карел Волайд
Статистика матча Северная Македония - Эстония
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Эстония
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Информация о матче
Главный судья:
Ионуц Аврам
(Бухарест)
Стадион:
Тоше Проески
Новости команд
Все
Северная Македония
Эстония
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Северная Македония – Словения: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Эстония – Болгария: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Северной Македонии и Словении на победу в матче 6 тура
15 ноября
Лига наций: шансы Эстонии и Болгарии на победу в матче 6 тура
15 ноября
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Северная Македония – Словения: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Северной Македонии и Словении на победу в матче 6 тура
15 ноября
Шотландия – Северная Македония: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Шотландии и Северной Македонии на победу в матче 5 тура
12 ноября
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Эстония – Болгария: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Эстонии и Болгарии на победу в матче 6 тура
15 ноября
Люксембург – Эстония: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Люксембурга и Эстонии на победу в матче 5 тура
12 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+