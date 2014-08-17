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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Эспаньол - Дженоа
Эспаньол - Дженоа: обзор матча 17 августа 2014
Эспаньол
17.08.2014, воскресенье, 21:00
Товарищеские матчи
0 : 0
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
Дженоа
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Эспаньол - Дженоа
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
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0 : 0
07.11.2026
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0 : 1
30.10.2026
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Расинг
2 : 1
24.10.2026
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Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
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1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
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01.11.2026
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2 : 0
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Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
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2 : 0
17.10.2026
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