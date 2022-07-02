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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Спартак - Енисей
Спартак - Енисей: обзор матча 02 июля 2022
Спартак
02.07.2022, суббота, 17:00
Товарищеские матчи
3 : 0
Завершен
Енисей
Матч
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Матчи команд
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Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
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26.11.2026
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Россия. Премьер-лига, 15 тур
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2 : 1
08.11.2026
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28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
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Россия. PARI Первая лига, 20 тур
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- : -
28.11.2026
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КАМАЗ
2 : 2
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Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
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04.11.2026
Нижний Новгород
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Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Информация о матче
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