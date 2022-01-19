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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Зенит - Эмирейтс
Зенит - Эмирейтс: обзор матча 19 января 2022
Зенит
19.01.2022, среда, 17:00
Товарищеские матчи
3 : 0
Завершен
Эмирейтс
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Зенит - Эмирейтс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Эмирейтс
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
19.01.2022
Эмирейтс
Информация о матче
Стадион:
Газпром Арена
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Эмирейтс
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