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Расписание матчей
Испания. Кубок
Гвадалахара КМ - Эльче
Гвадалахара КМ - Эльче: обзор матча 20 декабря 2022
Гвадалахара КМ
20.12.2022, вторник, 21:00
Испания. Кубок, 2 раунд
0 : 3
Завершен
Эльче
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Гвадалахара КМ - Эльче
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Гвадалахара КМ
Испания. Кубок, 1/16 финала
Гвадалахара КМ
0 : 2
16.12.2025
Барселона
Испания. Кубок, 1/32 финала
Гвадалахара КМ
1 : 0
02.12.2025
Сеута
Испания. Кубок, 1/64 финала
Гвадалахара КМ
2 : 1
28.10.2025
Касереньо
Испания. Кубок, 2 раунд
Гвадалахара КМ
0 : 3
20.12.2022
Эльче
Испания. Кубок, 1 раунд
Гвадалахара КМ
2 : 1
12.11.2022
Понферрадина
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Информация о матче
Стадион:
Мартинес Валеро
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