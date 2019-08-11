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Расписание матчей
Германия. Кубок
Мангейм - Айнтрахт
Мангейм - Айнтрахт: обзор матча 11 августа 2019
Мангейм
11.08.2019, воскресенье, 16:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
3 : 5
Завершен
Айнтрахт
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Мангейм - Айнтрахт
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Мангейм
Германия. Кубок, 1/32 финала
Мангейм
3 : 5
11.08.2019
Айнтрахт
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
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