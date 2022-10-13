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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо К - Ренн
Динамо К - Ренн: обзор матча 13 октября 2022
Динамо К
13.10.2022, четверг, 19:45
Лига Европы, группа B, 4 тур
0 : 1
Завершен
Ренн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Динамо К - Ренн
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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Динамо К
Ренн
Лига Европы: шансы «НЕК» и «Ренна» на победу в матче 5 тура
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