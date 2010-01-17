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Расписание матчей
Левадия - Динамо К
Левадия - Динамо К: обзор матча 17 января 2010
Левадия
17.01.2010, воскресенье, 15:00
Кубок Содружества, группа C, 2 тур
0 : 1
Завершен
Динамо К
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