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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Гамильтон Академикал - Данди Юнайтед
Гамильтон Академикал - Данди Юнайтед: обзор матча 10 апреля 2021
Гамильтон Академикал
10.04.2021, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, группа B, 1 тур
0 : 1
Завершен
Данди Юнайтед
6'
M. McNulty
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамильтон Академикал - Данди Юнайтед
6'
ГОЛ! 0:1!
M. McNulty
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамильтон Академикал
22
Kyle Gourlay
ВР
40
Jamie Hamilton
ЦЗ
33
Scott McMann
ЦЗ
2
Хаким Одоффин
ЦЗ
14
Ли Ходсон
ЦЗ
24
Brian Easton
ЦЗ
18
Росс Каллахан
ЦП
15
Ronan Hughes
ЦП
21
Kyle Munro
ЦФ
5
Aaron Martin
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Данди Юнайтед
31
Бенжамин Зигрист
ВР
25
Райан Эдвардс
ЦЗ
66
Калум Батчер
ОП
7
Жеандо Фукс
ОП
6
Иан Харкс
ЦП
3
Adrian Spörle
ЦФ
3
Jamie Robson
ЦФ
6
Mark Reynolds
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
36
M. McNulty
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Гамильтон Академикал
32
Callum Smith
ЦФ
26
Marley Redfern
ЦФ
27
Ben Stirling
ЦФ
14
George Stanger
ЦФ
41
Ryan Scully
ЦФ
20
Давид Мойо
ЦФ
Данди Юнайтед
6
Марк Коннолли
ЦЗ
8
Luke Bolton
ЦП
43
Kerr Smith
ЦФ
19
Deniz Mehmet
ЦФ
14
Florent Hoti
ЦФ
8
Peter Pawlett
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
23
Logan Chalmers
ЦФ
9
Louis Appere
ЦФ
3-2-2-3
22
2
Одоффин
14
Ходсон
24
33
40
18
Каллахан
15
19
Андерсон
5
21
1-2-1-5
31
Зигрист
25
Эдвардс
66
Батчер
7
Фукс
6
Харкс
3
36
7
Шенклэнд
33
6
Остались в запасе
Гамильтон Академикал
Данди Юнайтед
32
Callum Smith
ЦФ
26
Marley Redfern
ЦФ
27
Ben Stirling
ЦФ
14
George Stanger
ЦФ
41
Ryan Scully
ЦФ
20
Давид Мойо
ЦФ
Главный тренер
Мартин Кэннинг
43
Kerr Smith
ЦФ
19
Deniz Mehmet
ЦФ
6
Марк Коннолли
ЦЗ
14
Florent Hoti
ЦФ
8
Peter Pawlett
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
23
Logan Chalmers
ЦФ
9
Louis Appere
ЦФ
8
Luke Bolton
ЦП
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Остались в запасе
32
Callum Smith
ЦФ
26
Marley Redfern
ЦФ
27
Ben Stirling
ЦФ
14
George Stanger
ЦФ
41
Ryan Scully
ЦФ
20
Давид Мойо
ЦФ
Остались в запасе
43
Kerr Smith
ЦФ
19
Deniz Mehmet
ЦФ
6
Марк Коннолли
ЦЗ
14
Florent Hoti
ЦФ
8
Peter Pawlett
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
23
Logan Chalmers
ЦФ
9
Louis Appere
ЦФ
8
Luke Bolton
ЦП
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Статистика матча Гамильтон Академикал - Данди Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Фалкирк
3 : 1
02.05.2025
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Гамильтон Академикал
0 : 3
26.04.2025
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Гамильтон Академикал
0 : 0
19.04.2025
Куинз Парк
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Партик Тисл
1 : 2
12.04.2025
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Данфермлайн
0 : 1
05.04.2025
Гамильтон Академикал
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Нью Дуглас Парк
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Гамильтон Академикал
Данди Юнайтед
«Данди Юнайтед» – «УНА Штрассен»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.94
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1
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8
15-летний голкипер прошел просмотр в «Арсенале»
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2016.11.15 08:45
1
«Данди Юнайтед» – «УНА Штрассен»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.94
2025.07.23 11:37
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2022.08.28 16:14
Голкипер «Данди Юнайтед» отразил три пенальти в одном матче
2016.09.11 14:21
8
15-летний голкипер прошел просмотр в «Арсенале»
2015.11.20 07:58
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